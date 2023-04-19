Космонавты пришли в шок от идеи вручить Пересильд звезду "Героя России"

Космонавты пришли в шок от идеи вручить Пересильд звезду "Героя России"
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
До такого еще в истории страны не додумывался

Космонавты с негодованием восприняли идею о присвоении актрисе Юлии Пересильд Звезду Героя России за полет на МКС, который длился двенадцать дней. В гильдии актеров кино России решили, что артистка ради кинокартины "Вызов" совершила подвиг, прославляющий всю страну. 

Глава Гильдии Валерия Гущина подтвердила, что такие планы у организации действительно имеются – там даже надеются, что Минкульт уже принял утвердительное решение.

Герой России, летчик-космонавт Елена Серова считает, что такая инициатива просто обесценивает все подвиги истинных космонавтов, проходящих весьма непростую подготовку для покорения космоса. Да и награды им выдаются за особы заслуги перед Родиной. А тут может произойти нонсенс: облаченный в скафандр артист получит самую высокую награду за поездку и жизнь на борту МКС.

Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин придерживается того же мнения. Мужчина решил поинтересоваться у Роскосмоса, станет ли корпорация считать подобные инициативы чем-то адекватным? 

Да и лучшие военкоры России, напомнил Юрчихин, побывавшие в горячих точках и готовившие репортаж при всех рисках своей жизнью, за смелость получали только ордена Мужества. Здесь же кто-то желает присудить актрисе звезду Героя за полет в космос, который длился не более двух недель.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Весь мир ненавидит: Турция дала хлесткую затрещину США

В Анкаре решили не стесняться в выражениях

Спастись невозможно: Армия России обрушила на ВСУ воздушное супероружие

Участи противника не позавидуешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей