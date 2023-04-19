Космонавты пришли в шок от идеи вручить Пересильд звезду "Героя России"

До такого еще в истории страны не додумывался

Космонавты с негодованием восприняли идею о присвоении актрисе Юлии Пересильд Звезду Героя России за полет на МКС, который длился двенадцать дней. В гильдии актеров кино России решили, что артистка ради кинокартины "Вызов" совершила подвиг, прославляющий всю страну.

Глава Гильдии Валерия Гущина подтвердила, что такие планы у организации действительно имеются – там даже надеются, что Минкульт уже принял утвердительное решение.

Герой России, летчик-космонавт Елена Серова считает, что такая инициатива просто обесценивает все подвиги истинных космонавтов, проходящих весьма непростую подготовку для покорения космоса. Да и награды им выдаются за особы заслуги перед Родиной. А тут может произойти нонсенс: облаченный в скафандр артист получит самую высокую награду за поездку и жизнь на борту МКС.

Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин придерживается того же мнения. Мужчина решил поинтересоваться у Роскосмоса, станет ли корпорация считать подобные инициативы чем-то адекватным?

Да и лучшие военкоры России, напомнил Юрчихин, побывавшие в горячих точках и готовившие репортаж при всех рисках своей жизнью, за смелость получали только ордена Мужества. Здесь же кто-то желает присудить актрисе звезду Героя за полет в космос, который длился не более двух недель.