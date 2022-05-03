Артист не понимает, кто готов платить деньги за выступления Валерия

Не так давно Валерий Меладзе выступил с концертом в Санкт-Петербурге, вызвав негодование со стороны многих общественников. Не остался в стороне и народный песенник Юрий Лоза, который решил пару слов оставить по поводу своего коллеги.

Автор хита "Плота" полагает, что без гастролей в России Меладзе не протянуть – в отличие от остальных, Валерий пока что не собирается покидать страну. Всю жизнь он работал в РФ, и теперь особых альтернатив у солиста и нет.

"А по поводу его гонораров в 80 тысяч евро... Никогда чужие деньги не считал. Если найдутся люди, готовые столько заплатить – пусть. Значит, легка у человека жизнь, что деньги буквально на голову падают", – высказался Лоза.

К слову, сам Валерий не спешит давать комментериаве по поводу обвинений в свой адрес из-за критики по поводу специальной военной операции на Украине. Артист старается уйти в работу и дистанцироваться от происходящего.

А не так давно мы рассказывали, что наследница Константина Меладзе покинула Украину после специальной военной операции. Ныне она находится в Италии – отец запретил ей возвращаться.