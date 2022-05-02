Девушка уехала из страны месяц назад

Дочь известного продюссера Константина Меладзе Лия покинула Украину после начала спецоперации России. Сейчас девушка находится в Италии. Об этом она сама рассказала в соцсетях.

По ее словам, из Киева она уехала еще 3 марта, и сейчас очень скучает по родине, но не может туда вернуться.

"Как только мне позволят мои родители, в ту же минуту я вернусь. Мы все хотим быть вместе как можно быстрее", – приводит ее слова StarHit.

При этом 18-летняя девушка не стала рассказывать, с кем именно она проживает за рубежом, передает "Пятый канал". Известно, что у Меладзе и его супруги Веры Брежневой в Италии есть собственное жилье. Сейчас певица находится там.

Где именно в данный момент продюссер – неизвестно. По последней информации, которую сообщала Брежнева, Константин Меладзе находится в Киеве. Его брат Валерий после начала спецоперации выступил с критикой сложившейся ситуации. После он был замечен на одном из закрытых корпоративов в Санкт-Петербурге.