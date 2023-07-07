Илон Маск нанес удар "Роскосмосу"

Илон Маск нанес удар "Роскосмосу"
Фото: NASA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Санкции сыграли бизнесмену на руку

Компания SpaceX Илона Маска по итогам прошлого года стала мировым лидером по коммерческому запуску космических ракет. Американскому миллиардеру удалось сместить российскую корпорацию "Роскосмос", которая ранее занимала в этом сегменте первое место, сообщает The Wall Street Journal.

Всего в минувшем году SpaceX запустила 61 ракету, из которых 27 запусков осуществили для сторонних клиентов. Операции были совершены для вывода на орбиту спутников, а также для отправки космонавтов NASA на МКС – компания Илона Маска является единственной, которая осуществляет подобную деятельность в США.

По данным журналистов, первое место американская космическая организация получила из-за введения западных санкций против России, которые фактически запретили многим иностранным заказчикам обращаться к "Роскосмосу" за услугами. 

SpaceX планирует увеличить число запусков ракет в текущем году до 100, одновременно подняв стоимость своих услуг с 5 тыс до 6,5 тыс долларов.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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