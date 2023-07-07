Илон Маск нанес удар "Роскосмосу"

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Компания SpaceX Илона Маска по итогам прошлого года стала мировым лидером по коммерческому запуску космических ракет. Американскому миллиардеру удалось сместить российскую корпорацию "Роскосмос", которая ранее занимала в этом сегменте первое место, сообщает The Wall Street Journal.
Всего в минувшем году SpaceX запустила 61 ракету, из которых 27 запусков осуществили для сторонних клиентов. Операции были совершены для вывода на орбиту спутников, а также для отправки космонавтов NASA на МКС – компания Илона Маска является единственной, которая осуществляет подобную деятельность в США.
По данным журналистов, первое место американская космическая организация получила из-за введения западных санкций против России, которые фактически запретили многим иностранным заказчикам обращаться к "Роскосмосу" за услугами.
SpaceX планирует увеличить число запусков ракет в текущем году до 100, одновременно подняв стоимость своих услуг с 5 тыс до 6,5 тыс долларов.
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