Россия научилась глушить спутники Starlink в космосе

Об этом сообщают украинцы

Российская армия готовится внедрить технологию, которая позволит глушить американские спутники Starlink в космосе. В перспективе это лишит ВСУ возможности получать спутниковые снимки и оперативной связи между подразделениями на поле боя.

О разработке подобной технологии сообщил командир роты ударных БПЛА Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр. По его словам, российская сторона уже готовится испытать технологию и выпустить в серийное производство.

Он обратился к украинским военным разработчикам с просьбой предпринять меры, чтобы противодействовать России и не дать ей возможности заглушить американские спутники. Военный указал, что для этого потребуется время, но если не предпринять меры, украинской армии будет плохо.

"Фронт без Starlink – существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет", – пояснил Мадьяр.

Ранее украинская компания "Старлинк" отсудила у корпорации Илона Маска несколько тысяч долларов. Изначально бизнеснем подал иск, требуя от украинцев сменить название организации, однако оказалось, что они выбрали его значительно раньше.