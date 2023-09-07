Талызина взбесилась из-за вопроса об Ахеджаковой

Талызина взбесилась из-за вопроса об Ахеджаковой
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Актриса назвала причину конфликтов

Российская актриса театра и кино Валентина Талызина впервые снялась в 1963 году в ленте "Человек, который сомневается". Она сразу завоевала амплуа королевы эпизодов, хотя многие режиссеры считают ее блестящей актрисой первого плана. 

Недавно народная артистка РСФСР дала откровенное интервью, в котором рассказала о карьере, об отношениях с коллегами на сцене и на экране. На вопрос о том, правда ли, что она постоянно ссорится с другими актерами, Талызина ответила неоднозначно. Не секрет, что она конфликтовала в театре с Ольгой Кабо. Все потому, что у Талызиной есть свои принципы. 

"Боже упаси! Неправда! Просто я отказалась с ней играть", – воскликнула актриса. 

Когда-то коллеги вместе играли комедию "Мораль пани Дульской". Талызиной не понравилось, как Кабо говорила свой текст, так как у нее была другая школа. В итоге актрисы повздорили, и Кабо обвинила Талызину в зависти. 

Также известно, что Валентина Талызина не сошлась характерами с Лией Ахеджаковой. Вторая даже из-за этого якобы не стала играть во второй части "Иронии судьбы". На вопрос об этом актриса взволнованно ответила, что никаких пререканий не было – артистка якобы не сошлась с руководством Первого канала. 

"Господи, ну о чем мы говорим? Надо поговорить о том, как Талызина озвучивала, как читала стихи. Сейчас все возмущаются: "А почему вы не играли в "Иронии судьбы" главную роль?"", – эмоционально выпалила актриса. 

Что же касается отношений с режиссерами, то с ними у Талызиной никогда не было ссор. Актриса доверяет своему руководителю и всегда называет его капитаном корабля, полностью доверяясь на сцене и на экране.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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