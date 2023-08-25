"Избил маму и уехал": звукорежиссера Костюшкина обвинили в похищении ребенка

Бывшая супруга мужчины вот уже который день не может связаться с сыном

Экс-супруга Стаса Костюшкина Алена Будаева сообщила, что ее трехлетнего ребенка похитили. Четыре года назад она вышла замуж за звукорежиссера Николая Селоустьева. А спустя пару лет брак начал трещать из-за ссор. Пострадали от этого дети – Марк и Ника.

Алена утверждает, что возлюбленный частенько пропадал вне дома, работая режиссером у Костюшкина и Клавы Коки, а также с другими именитыми артистами. Разъезды супруга били по личной жизни обоих. А тот, со слов женщины, отказывался идти на компромисс.

Будаева также утверждает, что Николай будто бы рукоприкладствовал. Дошло, со слов Алены, и до сотрясения мозга. Пришлось частенько ездить с детьми к маме. Временами Николай навещал семью. И все эти разы не мог обойтись без агрессии.

Очередная беременность оздоровлению отношений не поспособствовала – пара продолжала ссориться. Более того, Селоустьев отказался признавать отцовство. А на предложение пройти ДНК-тест ответил угрозами – мол, сделает так, что у жены случится выкидыш.

С июля 2023 года Селоустьев и Будаева в разводе. Ныне они пытаются решить вопрос по поводу алиментов. А 1 августа, утверждает Алена, новая возлюбленная с Николаем похитили ребенка.

"Марк был в Ульяновске у бабушки, они вышли на детскую площадку. Подъехал со своей любовницей Ириной. Подбежали к моей маме и начали ее бить ногами, разбили ее телефон об асфальт. Тихонова снимала это на видео. А потом она затащила Марка в машину, и они втроем уехали в неизвестном направлении", – заявила женщина, добавив, что ничего не знает о нахождении своего сына.

Алена уверена: бывший решил таким образом завладеть ее жильем. Будаева однажды прописала его в своей квартире еще в браке. А после ссор вход туда для него был закрыт. Как быть с таким кошмаром, Алена не знает.