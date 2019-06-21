Виторган ночует у Собчак

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Максим Виторган часто бывает у Ксении Собчак и даже иногда остается там на ночь. Однако делает это редко и когда экс-супруги нет. Об этом рассказал охранник дома, в котором живет знаменитая блондинка.
"У него есть ключи от квартиры, и он может приходить в любое время, видеться с сыном в отсутствие Собчак. Иногда он остается на ночь в этой квартире с ребенком, если Ксения в командировке",
– сообщил он корреспонденту сайта "Комсомольская правда".
Поскольку светская львица постоянно в разъездах, во время ее отсутствия актер бывает у их сына. Его часто видят гуляющим с малышом во дворе.
Однако, приходы бывшего мужа в их общую квартиру могут быть не по душе "блондинке в шоколаде". Видимо, из-за этого она решила построить еще один загородный дом. В нем будет две детские – для Платона и другого ребенка, который может появиться у журналистки позже.
Стало известно и о том, что Собчак отказалась от алиментов. Может, родители просто договорились о том, какую сумму отец будет переводить на сына каждый месяц или станет оплачивать конкретные расходы – траты на отдых, обучение Платона и т.п..
В начале июня супруги развелись. При этом они остались друзьями и договорились, что после развода ребенок будет жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, ведь там у него своя комната и привычная обстановка. Ксения позволяет Максиму видеть сына, так как понимает, что нельзя лишать ребенка отца, говорила общая знакомая.
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