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"Кое-что задумали": Собчак показалась с другим режиссером

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Журналистку обругали за новый снимок

Ксения Собчак засветилась в компании режиссера Филиппа Янковского. Не всем ее поклонникам это понравилось – многие возмутились.

"Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий, как вы могли подумать...",

– загадочно сообщила телеведущая под фото, на котором оба широко улыбаются. При этом светская львица доверчиво прижалась к груди и щеке известного режиссера.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Возможно, блондинка рассчитывала на одобрение и восхищение. Только фанаты не оправдали ее надежд. Вместо похвалы многие набросились на нее с резкой критикой, многие поязвили на тему ее романа с Константином Богомоловым, спросив, почему на фото "не тот режиссер" (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Косорылые", "Я подумала,реклама , конюшни...", "Фильм ужасов!", "Что-то Собчак совсем поплохела , очень плохо выглядит",  "Продолжение Собаки Баскервиль??",  "Стоматологи бы плакали !", "Не самое удачное селфи", "Природа отдохнула на детях...", "Какие же оба страшные, не удались". 

Веселая улыбка знаменитостей тоже вызвала недовольство. А вид Янковского поразил пользователей соцсети.

"Он болен или кокс?", "Спаси сохрани от такой стоматологии". "Филя, что-то не важно выглядит, даже на фоне Ксюши", "Янковского не узнать,худой очень. Болеет?", "Время беспощадно", "Вид у него как у алкаша", "Какая страхолюдина!!!", "Тоже его не узнала . Жаль ....", "Он ,что умирает?","Да онкология у Янковского!", "Рак вернулся?",Это первое в мире интервью с инопланетянином? 😅😅😅Несчастному Филиппу так изменили пропорции лица а фотошопе, что в нем не осталось почти ничего человеческого", - поделились впечатлениями они.

Только фанаты теледивы привычно рассыпались в комплиментах: "Вы клевые!!! Жду результат задуманного", "Ксюша, обожаю тебя, восхищаюсь твоим интеллектом", "Ксения, Вас невозможно не любить", "Какая же вы красивая! Классная! Крутая". 

Собчак проводит время с новым возлюбленным – в последнее время ее часто видят с режиссером Константином Богомоловым. При этом о бывшем муже Ксения не забывает. Недавно она пришла на спектакль, поставленный Максимом Виторганом, который не раз ночевал у экс-супруги.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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