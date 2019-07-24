"У Богомолова размерчик не подошел": Собчак застукали в туалете с мужчиной

Телеведущая снялась в провокационном видео

Ксения Собчак с другом оказалась в центре интриги. В ролике, попавшем в Сеть, оба вытягивают губы и чмокают, глядя в зеркало. На заднем фоне виден унитаз. Видео вызвало бурную реакцию публики.

"Встретились в туалете ресторана, поцеловали зеркало", – пояснил автор видео тем, кто не понял, где находится парочка. И соообщил:

"Похоже, Богомолов не последняя остановка Ксении Анатольевны... с журналистом Михаилом Зыгарем".

Равнодушных не осталось. Подписчики оживились и прокомментировали, некоторые не сдержали эмоций и выругались:

"Конечно не последняя. Это начало", "Бабница", "Видать, у Богомолова размерчик не подошел", "Он женат? Если нет ,то ей не интересен", "Два дебила!", "Иди уже, куда шла...", "Она тоже в мужской туалет ходит?", "Мартышки... Пиарщики.больше ничего", "И тут лошадку понесло!", "Ну все, пошла по рукам...", "Какая же она дешевка!", "Она точно наркоту с виагрой мужикам добавляет".

С журналистоми писателем Михаилом Зыгарем Ксения Собчак дружит давно. Ранее он был редактором ее авторской программы на телеканале "Дождь".

Мужчина женат. А светская львица встречается с известным режиссером Константином Богомоловым. Она еще раз доказала это, выложив в Instagram их совместное видео,подписанное словами известной песни.



Некоторые подписчики и тут высказались негативно. "Любовь, похожая на сон, когда-то Ксюшу приведет в дурдом", "Не понимаю что не так, но видео какое-то отталкивающее...", "Она от каждого мужика счастливая", "Надо же поменять Виторгана на это...", "Жених как тормоз", – отметили они.