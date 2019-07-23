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"Завтра разбегутся": на счастье Собчак поставили крест

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В искренность пары не верят до сих пор

Ксения Собчак трогательно поздравила своего возлюбленного с днем рождения, Константину Богомолову исполнилось 44 года. В Instagram журналистка выложила видео с любимым и сопроводила его строчками из песни Наташи Королевой "Маленькая страна". Подписчики Собчак тут же налетели в комментарии и начали писать злобные сообщения.

Некоторые пользователи уверены, что скоро отношения пары разрушатся, а Богомолов бросит Собчак. Кто-то, наоборот, указал Ксении на все недостатки возлюбленного и его неискренность. В Сети также посмеялись над тем, что пара выложила совместное видео сразу после того, как Максима Виторгана засняли с новой возлюбленной.

"Завтра разбегутся", "Мне одной кажется, что Ксения светится, а Константин просто любуется собой?", "Мне его жалко, он с вами пропадет, погибнет его талант, его творчество", "Она – счастлива, он - пользуется, не искренний", "Бросит ее Богомолов, вот увидите", "Бросишь и его и последующих тоже", "Такого мужа потеряла", "Не верю в ваши чувства", "Богомолов вообще не счастлив",

– высказались комментаторы.

Напомним, в начале июня Ксения Собчак официально оформила развод с Максимом Виторганом. В личной жизни знаменитости давно все налажено – она почти полгода состоит в романтических отношениях с Константином Богомоловым. Но пускать его на порог своего нового дома телеведущая не собирается. 

Дарья ПЕТРОВА
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