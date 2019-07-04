"Трусы наденьте!": на Собчак набросились после откровенного фото

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Журналистка Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией, где ее обнаженный маленький сын позирует ей на пляже. В кадр попали и ягодицы Платона – из-за этого в Сети развернулось бурное обсуждение.
Подписчики буквально засыпали звезду гневными сообщениями, сообщая, что не хотят лицезреть интимные места чужих детей. Кто-то сообщил Ксении, что снимок может быть удален руководством Instagram.
"Наденьте трусы ребенку)", "Зачем выкладывать в соцсеть, где у вас 6,5 миллионов подписчиков?", "Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?", "Трусы должны быть", "Трусы наденьте!", "Как можно ребенка без трусов по пляжу пускать? И плюют все там, и собаки гуляют",
– раскритиковали Собчак в Сети.
Один из пользователей считает, что Ксения специально выложила такой снимок, чтобы спровоцировать публику, и ей это удалось. На защиту детского снимка встали мамы: они не видят ничего предосудительного в том, что малыш находится у моря без плавок, наоборот, они считают, что Собчак все делает правильно и дает Платону настоящее детство.
"Талантище, вы идеально умеете выводить людей на эмоции", "Это ребёнок, ему так комфортнее, чем в мокрых трусах, полных песка!", "Славное фото", "Настоящее детство, как в Советском Союзе",
– поддержали бывшую ведущую "Дома-2".
Ранее "Утро" рассказывало о Константине Богомолове, который проводит время наедине с близкой подругой Ксении Собчак.
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