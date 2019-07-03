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"Оголила все недостатки": ведущий "Дома-2" унизил Семенович

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певице посоветовали отказаться от обтягивающих вещей

Телезвезда Влад Кадони остался недоволен видом Анна Семенович. Для одного из мероприятий знаменитость выбрала наряд, состоящих из двух частей: платья и брючного костюма. Ведущий главной телестройки страны считает, что образ совершенно не подходит Семенович.

Кадони не стал скрывать все, что думает и прямо указал певице на несовершенства фигуры.

"Оголила все недостатки и спрятала достоинства. Анне нужно скрывать руки и избегать облегающих вещей. Концепция должна биться с внешностью, а здесь, если бы даже костюм и платье были полноценными, не подошли бы оба. Надеть на себя сразу два неудачных наряда – это нечто",

цитирует Влада Кадони Starhit.

Некоторые поклонники согласны с его мнением, они считают, что звезда чересчур оголилась и выглядит гораздо полнее, чем над других снимках.

"Странный костюм", "Ужас", "Цирк", "Ляшки уже пора прикрывать...", "Лицо отекшее, ноги целлюлитные", "Ужасный образ",

– высказались комментаторы в Instagram.

 В последнее время вокруг личной жизни Анны Семенович ходит много слухов. Пока она комментировала предположения о возможном отце своего ребенка, в интернете появилась версия, что Анну Семенович не интересуют отношения с мужчинами.  

Дарья ПЕТРОВА
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