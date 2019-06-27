"Немного страшновато": Лобода объявила о свадьбе

Певица вместе дочерью отправилась в ЗАГС

Певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников своим новым постом. Снимок из автомобиля знаменитость сопроводила короткой надписью, из которой стало понятно, что девушка отправляется на бракосочетание: "сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж".

Поклонники были шокированы сообщением Лободы и начали поздравлять ее с замужеством. Но один из комментаторов развеял все сомнения – певица отправилась на свадьбу родной сестры, а не на свою.

"Вы выходите замуж?", "Что вообще происходит?", "Желаю вам счастливого брака", "Совет да любовь вашей сестре", "Ксюша выходит замуж, ну а теперь мы ждем вас",

– написали в Instagram.

Младшая сестра Светланы Ксения очень похожа на свою знаменитую родственницу. Обе девушки обладают пухлыми губами и стройной фигурой. А вот чем занимается сестра певицы неизвестно.

Сама Светлана Лобода замужем ни разу не была. Несколько лет она прожила с хореографом Александром Царем и даже успела родить от него дочь. Кто является отцом второй девочки, которую звезда родила в мае прошлого года, неизвестно. Предположительно, Светлану связывают отношения с Тиллем Линдеманном – солистом популярной группы Rammstein.

Ранее Светлана Лобода сняла пикантный ролик без нижнего белья.