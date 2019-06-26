"Лежала пластом": как Гузееву подкосили трагедии в жизни

Артистка пережила предательство и смерть близкого

Актриса Лариса Гузеева рассказала, что на самом деле она только выглядит железной леди, а не деле – очень ранимый человек. Особенно сильно знаменитость переживала из-за предательств, они буквально выводили телезвезду из строя.

Вспоминая жизненные разочарования, Гузеева хочет только одного, чтобы дочка, так похожая на нее, не оказалось в том же состоянии.

"После предательства лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня это убивало. Как уберечь Лелю, не знаю. Но она умная девка, соображает, видит, анализирует, что думаю, Господь ей в помощь",

– цитирует актрису Wday.ru.

Ведущая "Давай, поженимся" призналась, что многое бы изменила в своей жизни. Например, внимательнее бы подошла к своему окружению. По словам Гузеевой, общение с некоторыми людьми забрало ее здоровье и расшатало нервную систему.

Еще одной трагедией в жизни Гузеевой стала смерть ее мамы. Актриса расскзаала, что с детства была окружена сильной материнской любовью и тяжело переживает ее уход: "ушел мой ангел. Такая потеря. Никак не могу оправиться".

Ранее подруга Ларисы Гузеевой рассказала о тайнах ее прошлого.