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Похудевшая Сябитова похвасталась фигурой в мини

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая продемонстрировала стройное тело

Звезда программы "Давай поженимся" Роза Сябитова заметно постройнела. Изменившуюся фигуру свахи заметили на фотографии, где она в откровенном платье, демонстрирующем ноги и декольте, разгуливает по пляжу.

Уже несколько месяцев звезда Сябитова трудится над своим телом Сябитовой: занимается в бассейне и контролирует питание, и, похоже, усилия принесли результат.

"С каждым днем моложе", "Супер", "Роза, у вас отличная фигурка. Вы похудели. Супер!! Так держитесь", "Роза, вы такая шикарная женщина", "Какая стройная. Девочка",

– похвалили изменившуюся Сябитову.

 

 

Есть вероятность, что фото стройной ведущей "Давай поженимся" сделаны давно. Под снимком она никак не комментирует свое похудение, а только рассказывает, как тяжело справляется с московской жарой. Знаменитость рассказала, что лишний раз даже шевелиться не хочет, а еще раздумывает, не переехать ли в Антарктиду.

Со всеми страдающими от палящего солнца Роза Сябитова поделилась несколькими "правилами выживания":

"Первое правило – всегда с собой термос с прохладной водой. Причем, в воду я добавляю немного лимонного сока. Очень освежает! Никакой тяжелой, жирной, соленой или острой пищи. Предпочтение легким салатам, фруктам и рыбе. С последним сейчас вообще никаких проблем, я ведь и так на диете!"

Ранее "Утро" рассказывало  о молодом поклоннике Ларисы Гузеевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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