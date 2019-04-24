"Ты никто и звать тебя никак": Сябитову унизили на дороге

Телеведущая рассказала о конфликте с водителем

Главная сваха страны Роза Сябитова пожаловалась подписчикам на хамство со стороны мужчин. Неприятная ситуация произошла на дороге: знаменитость резко затормозила, а ехавший сзади автомобиль в нее чуть не врезался. Водитель догнал Розу на светофоре и высказал ей все, что о ней думает.

Сябитова в долгу не осталась, но призналась, что ситуация ее задела. ⠀

"Вернувшись домой, я весь вечер мысленно возвращалась к его словам и думала – почему меня это так зацепило. И вспомнила, как в детстве соседка по коммуналке сказала мне – запомни, ты никто и звать тебя никак. Ты есть, но тебя не надо!",

– процитировала обидное высказывания телеведущая.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 23 Апр 2019 в 11:38 PDT

Преданные поклонники Сябитовой поспешили поддержать ее и посоветовали не обращать внимание на чужую грубость.

"На дорогах все хуже и хуже!", "Я вас понимаю, меня тоже задевает грубость чужих людей, особенно необоснованная", "Отношение к женщине за рулем хамское со стороны мужчин!", "Вы молодец, много добились! А дебилов хватает", "Мужики все так себя ведут на дороге. Они себя чувствуют хозяевами. Поэтому позволяют себе так вести. Но мы то знаем, что это не так",

– прокомментировали подписчицы.

Ранее о женщинах за рулем резко высказалась Ксения Бородина. Телеведущая "Дома-2" предпочитает мужчин-водителей, а автоледи высмеивает.