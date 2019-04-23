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Волочковой вылизали окровавленные пятки

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщица прибегла к нетрадиционной медицине

Анастасия Волочкова выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию с большой собакой. Оказалось, что это не домашний питомец балерины, а ее доктор. Знаменитость призналась, что использует животное, чтобы избавиться от проблем с ногами.

"У Бурана прозвище "доктор Живаго"… Вот такие маленькие собачки со мной подружились и пытались помочь, зализывая раны и мозоли на ножках…"

– поделилась Волочкова с подписчиками.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Как поклонники и хейтеры балерины отнеслись к такому методу лечения, неизвестно, ведь звезда предпочитает закрывать комментарии, чтобы не читать завистливые негативные сообщения.

Знаменитые ноги танцовщицы пострадали во время съемки передачи. Тогда Анастасия 4 часа провела в пуантах и сама поставила для себя танец, чтобы еще раз показать свое превосходство над Ксенией Собчак. Скандальные знаменитости встретились в эфире у Андрея Малахова, чтобы выяснить свои отношения.

Волочкова обвиняла Собчак в тайной съемке секретного видео у себя дома, журналистка оправдывалась – она не нарушала этику и предупредила об установленных камерах.

Дарья ПЕТРОВА
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