Волочковой вылизали окровавленные пятки

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Анастасия Волочкова выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию с большой собакой. Оказалось, что это не домашний питомец балерины, а ее доктор. Знаменитость призналась, что использует животное, чтобы избавиться от проблем с ногами.
"У Бурана прозвище "доктор Живаго"… Вот такие маленькие собачки со мной подружились и пытались помочь, зализывая раны и мозоли на ножках…"
– поделилась Волочкова с подписчиками.
Как поклонники и хейтеры балерины отнеслись к такому методу лечения, неизвестно, ведь звезда предпочитает закрывать комментарии, чтобы не читать завистливые негативные сообщения.
Знаменитые ноги танцовщицы пострадали во время съемки передачи. Тогда Анастасия 4 часа провела в пуантах и сама поставила для себя танец, чтобы еще раз показать свое превосходство над Ксенией Собчак. Скандальные знаменитости встретились в эфире у Андрея Малахова, чтобы выяснить свои отношения.
Волочкова обвиняла Собчак в тайной съемке секретного видео у себя дома, журналистка оправдывалась – она не нарушала этику и предупредила об установленных камерах.
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