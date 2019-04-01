Горячая Волочкова похвасталась ловким любовником

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Анастасия Волочкова вместе со своим возлюбленным отпраздновала еще одну дату – 180 дней и ночей вместе. Кто продержался рядом с примой так долго неизвестно, танцовщица не спешит показывать мужчину целиком, но признается, что именно он сделал ее счастливой.
Личную дату пара отпраздновала на веранде с шампанским и лепестками роз.
"Я занята творчеством и живу в любви и наслаждаюсь объятиями любимого человека уже полгода. Скучать некогда",
– пишет Анастасия.
В доказательство любви балерина даже поделилась результатам гадания на розе. Цветок отношения поддержал и выдал "любит".
За полгода, проведенных вместе, в жизни Волочковой произошли изменения. Например, она закрыла комментарии в своем Instagram-аккаунте, устав от постоянной критики. Оказалось, что этот ловкий ход подсказал ей возлюбленный – он научил Волочкову отключать комментарии одной кнопкой. Балерина признается, что теперь они часто смеются над подписчиками, в том числе просматривая их фотографии.
"Мнение сообщества хейтеров и ущербных людей меня никогда не интересовало. Как посмотришь на физиономии этих страшных теток с закрытыми и нулевыми аккаунтами, хочется просто поржать. А мы с любимым, заходя на мою страницу, ликуем, улыбаемся, смеемся над тем, как просто, нажав одну кнопочку можно избавить себя и поклонников моих от прочитывания гадостей. Это любимый мой подсказал мне такой ловкий ход",
– поделилась своим мнением Волочкова.
Снимок Волочковой в белом костюме понравился многим – количество "лайков" на нем в три раза больше, чем на любой фотографии в шпагате. Балерина признается, что все делает ради любимого.
А вот отказываться от бани, купания в бочке и фотографий в микрокупальниках она точно не планирует. Похоже, что избранник увлечение поддерживает и сам снимает ее горячее мокрое тело.
Ранее возлюбленный подарил Анастасии Волочковой шубу за 1,2 миллиона.
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