Горячая Волочкова похвасталась ловким любовником

Балерина рассказала об изменениях в жизни

Анастасия Волочкова вместе со своим возлюбленным отпраздновала еще одну дату – 180 дней и ночей вместе. Кто продержался рядом с примой так долго неизвестно, танцовщица не спешит показывать мужчину целиком, но признается, что именно он сделал ее счастливой.

Личную дату пара отпраздновала на веранде с шампанским и лепестками роз.

"Я занята творчеством и живу в любви и наслаждаюсь объятиями любимого человека уже полгода. Скучать некогда",

– пишет Анастасия.

В доказательство любви балерина даже поделилась результатам гадания на розе. Цветок отношения поддержал и выдал "любит".

За полгода, проведенных вместе, в жизни Волочковой произошли изменения. Например, она закрыла комментарии в своем Instagram-аккаунте, устав от постоянной критики. Оказалось, что этот ловкий ход подсказал ей возлюбленный – он научил Волочкову отключать комментарии одной кнопкой. Балерина признается, что теперь они часто смеются над подписчиками, в том числе просматривая их фотографии.

"Мнение сообщества хейтеров и ущербных людей меня никогда не интересовало. Как посмотришь на физиономии этих страшных теток с закрытыми и нулевыми аккаунтами, хочется просто поржать. А мы с любимым, заходя на мою страницу, ликуем, улыбаемся, смеемся над тем, как просто, нажав одну кнопочку можно избавить себя и поклонников моих от прочитывания гадостей. Это любимый мой подсказал мне такой ловкий ход",

– поделилась своим мнением Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 31 Мар 2019 в 3:21 PDT

Снимок Волочковой в белом костюме понравился многим – количество "лайков" на нем в три раза больше, чем на любой фотографии в шпагате. Балерина признается, что все делает ради любимого.

А вот отказываться от бани, купания в бочке и фотографий в микрокупальниках она точно не планирует. Похоже, что избранник увлечение поддерживает и сам снимает ее горячее мокрое тело.

Ранее возлюбленный подарил Анастасии Волочковой шубу за 1,2 миллиона.