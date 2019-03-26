Бородатый и щедрый: Волочкова показала возлюбленного

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Уже полгода Анастасия Волочкова состоит в отношениях с неизвестным мужчиной. Его личность и внешность танцовщица тщательно оберегает от общественности, но иногда интригует подписчиков в социальных сетях фотографиями с любимым.
На последнем снимке видно, что мужчина обнимает Волочкову за плечо, а сама она властно положила руку ему на колено. Если присмотреться, то можно увидеть, что избранник балерины носит бороду и не отличается высоким ростом. Или так только кажется на фоне длинных ног звезды, которые она без стеснения обнажает.
"А ноги у меня длинные? Позитивный вечер! Поиграть в прятки могут те, кому есть, что прятать…Мне-нечего!",
– подписала снимок балерина.
Подписчики надеются когда-нибудь увидеть вторую половинку Анастасии Волочковой полностью, а не по частям. О личности таинственного избранника известно не так уж и много. Недавно пара отметила полгода отношений романтическим ужином, сама балерина рассказывает, что ее любимый человек иностранец. Судя по всему, он также не беден, так как одаривает танцовщицу дорогими подарками.
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