Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова отметила юбилей с таинственным кавалером и бутылкой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина раскрыла личную тайну за столом с пустыми тарелками

Эпатажная танцовщица, о встрече с которой наверняка грезят многие мужчины, поделилась с поклонниками сокровенным.

Анастасия Волочкова, которая долго скрывала возлюбленного от завистливых глаз недругов, наконец приоткрыла завесу тайны. Она рассказала подробности отношений с новым мужчиной.

"Праздник можно устраивать даже без повода особого", "А вчера мы отмечали с любимым 170 дней и ночей, проведенных вместе неразлучно за пол-года", "10 из 180ти мы были не вместе по причине моих отъездов творческих... Любовь-это бесценный дар! Берегите любимых и дорожите друг другом, у кого есть кем..."

– излила она душу на странице в Instagram.

Балерина выложила видео. Вечер, судя по всему, проходил в романтичной обстановке. В комнатах был приглушен свет, горели свечи. На столике у дивана стояли пустые тарелки и кальян, а также бутылка шампанского. Неподалеку уютно примостился любимый плюшевый мишка Анастасии.

Ранее Волочкова поделилась не менее интригующим кадром, показав, как растягивает удовольствие, и сообщив о визите таинственного гостя.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей