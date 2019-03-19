Волочкова отметила юбилей с таинственным кавалером и бутылкой

Балерина раскрыла личную тайну за столом с пустыми тарелками

Эпатажная танцовщица, о встрече с которой наверняка грезят многие мужчины, поделилась с поклонниками сокровенным.

Анастасия Волочкова, которая долго скрывала возлюбленного от завистливых глаз недругов, наконец приоткрыла завесу тайны. Она рассказала подробности отношений с новым мужчиной.

"Праздник можно устраивать даже без повода особого", "А вчера мы отмечали с любимым 170 дней и ночей, проведенных вместе неразлучно за пол-года", "10 из 180ти мы были не вместе по причине моих отъездов творческих... Любовь-это бесценный дар! Берегите любимых и дорожите друг другом, у кого есть кем..."

– излила она душу на странице в Instagram.

Балерина выложила видео. Вечер, судя по всему, проходил в романтичной обстановке. В комнатах был приглушен свет, горели свечи. На столике у дивана стояли пустые тарелки и кальян, а также бутылка шампанского. Неподалеку уютно примостился любимый плюшевый мишка Анастасии.

Ранее Волочкова поделилась не менее интригующим кадром, показав, как растягивает удовольствие, и сообщив о визите таинственного гостя.