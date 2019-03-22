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Волочкова в объятьях Шаляпина похвасталась шубой за миллион

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина получила от возлюбленного очень дорогой подарок

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин рассказали в социальных сетях, как были моделями на Неделе высокой моды в Гостином дворе. Звезды дефилировали по подиуму в шубах.

"Приняли с Настей участие в роскошном показе…",

– подписал снимок певец.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

Известной балерине повезло больше, чем Прохору – ее любимый подарил ей дорогую шубу из рыси, в которой она вышагивала по подиуму.

"Она так мне понравилась, что, узнав об этом, мой близкий человек сразу выкупил её прямо с показа и подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я его достойна, как сказал любимый."

хвастается Волочкова "КП".

Цена рысьей шубки 1,2 млн. рублей. Очевидно, что поклоннику для Анастасии ничего не жалко, он готов осыпать ее подарками. О том, чем занимается ее ухажер, неизвестно, но звезда рассказывала, что он европеец и знает несколько языков.

Комментаторы похвалить щедрого избранника балерины не смогли – она закрыла возможность писать сообщения под своими фото. А вот Шаляпину досталось – его внешний вид пользователи не оценили.

"Бабская шуба", "Это вам не неделя высокой моды в Париже и Милане . Вас туда на пушечный выстрел не подпустят", "Наши как всегда самые отсталые. В Европе давно эти концлагеря для животных закрывают. А наши только вперёд в первобытный строй",

– критикуют подписчики.

Ранее Утро показало снимок обнаженного Шаляпина в душе. 

Дарья ПЕТРОВА
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