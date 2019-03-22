Волочкова в объятьях Шаляпина похвасталась шубой за миллион

Балерина получила от возлюбленного очень дорогой подарок

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин рассказали в социальных сетях, как были моделями на Неделе высокой моды в Гостином дворе. Звезды дефилировали по подиуму в шубах.

"Приняли с Настей участие в роскошном показе…",

– подписал снимок певец.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 22 Мар 2019 в 12:55 PDT

Известной балерине повезло больше, чем Прохору – ее любимый подарил ей дорогую шубу из рыси, в которой она вышагивала по подиуму.

"Она так мне понравилась, что, узнав об этом, мой близкий человек сразу выкупил её прямо с показа и подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я его достойна, как сказал любимый."

– хвастается Волочкова "КП".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Мар 2019 в 8:06 PDT

Цена рысьей шубки 1,2 млн. рублей. Очевидно, что поклоннику для Анастасии ничего не жалко, он готов осыпать ее подарками. О том, чем занимается ее ухажер, неизвестно, но звезда рассказывала, что он европеец и знает несколько языков.

Комментаторы похвалить щедрого избранника балерины не смогли – она закрыла возможность писать сообщения под своими фото. А вот Шаляпину досталось – его внешний вид пользователи не оценили.

"Бабская шуба", "Это вам не неделя высокой моды в Париже и Милане . Вас туда на пушечный выстрел не подпустят", "Наши как всегда самые отсталые. В Европе давно эти концлагеря для животных закрывают. А наши только вперёд в первобытный строй",

– критикуют подписчики.

Публикация от Шаляпин Прохор (@p_chaliapin) 22 Мар 2019 в 1:02 PDT

Ранее Утро показало снимок обнаженного Шаляпина в душе.