"В штанишках не так круто": мокрый Шаляпин снялся голым

В сети появились фотографии обнаженного певца

В неофициальном аккаунте Шаляпина появилась очень пикантная фотография. Прохор на Мальдивах моется в душе, в чем мать родила. Самую интересную часть тела поклонницам так не посчастливилось увидеть – звезда прикрыл достоинство руками.

Но даже такой вид взволновал подписчиц – они требуют больше подобных снимков и заваливают любимца комплиментами.

Публикация от Шаляпин Прохор (@p_chaliapin) 12 Мар 2019 в 3:03 PDT

"Вот за что я люблю себя , так это за все!" – скромно подписал Прохор.

"А что рукой закрыли то, посмотрели бы стоит ли восхищаться?","Уберите руки", "В штанишках смотритесь не так круто. Нужно ходить без них", "Ещё один Тарзан! Симпатяга! Ну все пропали девки!" – пишут пользователи.

Но нашлись и те, кто просит Шаляпина быть более скромным. Еще один вопрос, волнующий комментаторов, кто же сделал этот "голый" снимок. Ответа певец так и не дал.

"Ты конечно красавец, но такое самолюбование,вызывает вопросы!", "Прохор, что с тобой? Не разочаровывай.Ты же не Тарзан." – возмущены комментаторы.

Ранее Утро писало о причинах, по которым Шаляпин привлекает женщин.