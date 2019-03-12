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Любовника бывшей Джигарханяна атаковали женщины

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец всегда находится под вниманием поклонниц

Прохор опубликовал в своих социальных сетях новое фото: он стоит на фоне морского пейзажа, широко улыбается белоснежными зубами, а ветер развивает его локоны.

Образ романтичного юноши подписчицы оценили и завалили звезду комплиментами, не оставив без внимания и мудрую мысль Шаляпина.

"Роскошь – это когда изнанка так же красива, как и оболочка ... Берегите свой внутренний мир смолоду!" – подписал снимок Прохор.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

"Прохор какая красота-природа, твой внешний и внутренний мир ! Как я однажды уже писала: сначала ты Прохор, а потом природа, такой уж ты у нас грандиозный.", "Ах, какой мужчина", "Прохор как модель.", "Прохор, согласна и эти взгляды на вещи строят нашу жизнь", – пишут пользователи.

Для многих остается загадкой, почему Шаляпин так нравится женщинам. На одном из форумов они объяснили причины своей симпатии.

Во-первых, дам привлекает внешность певца: широкая белоснежная улыбка, кудри, спортивная фигура, высокий рост (197 см) и статность. Другие отметили его воспитанность, доброту и позитив. Кому-то пришелся по душе его музыкальный талант. 

Ранее Утро писало о скандале с новой любовью Шаляпина – Виталиной Цымбалюк-Романовской. 

Дарья ПЕТРОВА
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