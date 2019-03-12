Любовника бывшей Джигарханяна атаковали женщины

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Прохор опубликовал в своих социальных сетях новое фото: он
стоит на фоне морского пейзажа, широко улыбается белоснежными зубами, а ветер
развивает его локоны.
Образ романтичного юноши подписчицы оценили и завалили звезду комплиментами, не оставив без внимания и мудрую мысль Шаляпина.
"Роскошь – это когда изнанка так же красива, как и оболочка ... Берегите свой внутренний мир смолоду!" – подписал снимок Прохор.
"Прохор какая красота-природа, твой внешний и внутренний мир ! Как я однажды уже писала: сначала ты Прохор, а потом природа, такой уж ты у нас грандиозный.", "Ах, какой мужчина", "Прохор как модель.", "Прохор, согласна и эти взгляды на вещи строят нашу жизнь", – пишут пользователи.
Для многих остается загадкой, почему Шаляпин так нравится женщинам. На одном из форумов они объяснили причины своей симпатии.
Во-первых, дам привлекает внешность певца: широкая белоснежная улыбка, кудри, спортивная фигура, высокий рост (197 см) и статность. Другие отметили его воспитанность, доброту и позитив. Кому-то пришелся по душе его музыкальный талант.
Ранее Утро писало о скандале с новой любовью Шаляпина – Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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