Любовника бывшей Джигарханяна атаковали женщины

Певец всегда находится под вниманием поклонниц

Прохор опубликовал в своих социальных сетях новое фото: он стоит на фоне морского пейзажа, широко улыбается белоснежными зубами, а ветер развивает его локоны.



Образ романтичного юноши подписчицы оценили и завалили звезду комплиментами, не оставив без внимания и мудрую мысль Шаляпина.

"Роскошь – это когда изнанка так же красива, как и оболочка ... Берегите свой внутренний мир смолоду!" – подписал снимок Прохор.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 11 Мар 2019 в 2:01 PDT

"Прохор какая красота-природа, твой внешний и внутренний мир ! Как я однажды уже писала: сначала ты Прохор, а потом природа, такой уж ты у нас грандиозный.", "Ах, какой мужчина", "Прохор как модель.", "Прохор, согласна и эти взгляды на вещи строят нашу жизнь", – пишут пользователи.

Для многих остается загадкой, почему Шаляпин так нравится женщинам. На одном из форумов они объяснили причины своей симпатии.

Во-первых, дам привлекает внешность певца: широкая белоснежная улыбка, кудри, спортивная фигура, высокий рост (197 см) и статность. Другие отметили его воспитанность, доброту и позитив. Кому-то пришелся по душе его музыкальный талант.

Ранее Утро писало о скандале с новой любовью Шаляпина – Виталиной Цымбалюк-Романовской.