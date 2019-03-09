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"Мерзавцы, обманщики": Цымбалюк-Романовская с любовником взбесила россиян

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Парочку обвинили в имитации отношений и других грязных делишках.

С небольшим опозданием, но Шаляпин все же поздравил женщин с весенним праздником. И заодно утер нос злопыхателям, которые судачили, что парочка на грани разрыва – мол, летает отдыхать один, а Виталина грустит и ждет.

На своей странице в Instagram Прохор опубликовал романтичное фото. На снимке он нежно обнимает Цымбалюк-Романовскую за плечи. При этом Шаляпин, как обычно, улыбается во весь рот. А Виталина, как отметили подписчики, отчего-то печальна. Хотя ей вручили подарок – бывшая Джигарханяна держит скромный букетик тюльпанов, а на столе стоит небольшой торт.

Пользователи разбились на два лагеря – одни пожалели несчастную Виталину, другие обругали Прохора за лицемерие и походы на ток-шоу. Нашлись и те, кто полил грязью обоих. На один из агрессивных комментариев Шаляпин ответил неожиданным заявлением. Как выяснилось, певец считает, что работа – не его удел. Он создан для любви (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

"не для работы создан я! А для любви и счастья! А вот именно вы должны работать много, чтобы времени не было писать завистливые письмена незнакомым людям", – отрезал он. Однако обсуждения личной жизни парочки на этом не закончились.

"Мне кажется , она в него втрескалась, как кошка, такие глаза сделала ....а он опять играет", "Виталина,почему грустная?-Всё будет ХОРОШО!!! Я узнавала", "Они реально вместе?))или это все же для зрителей?" "Она не довольна", "Мерзавцы, обманщики,твари!!!" "да на фига ему семейная жизнь, семью же кормить надо, а значит, вкалывать. А ему это противопоказано. Другое дело, пошёл на первый канал, прополоскал бельишко, деньжат получил, прогуляться их. И никаких проблем!)" "вот, что-то не приглашают его на ТВ как певца. Хотя, и поёт неплохо. А почему – то приглашают только позориться, на разборку с бабами. Уже все и забыли, как он поёт. А в памяти народной он остаётся только, как клоун на ток шоу. А очень хочется, чтобы он нашёл свою дорогу в жизни, как профессионал. Ведь он молодой человек ещё, ему нужно пробиваться в жизни к совершенству в профессии. А не как полоскальщик грязного белья",

– написали пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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