Возлюбленный оставил пианистку ради работы

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает грустить: она выложила в Instagram фото, на котором выглядит совсем печальной. Этим постом артистка поздравила подписчиц с Международным женским днем.

Цымбалюк-Романовская пожелала поклонницам любви, намекнув на то, что сама ее не получает сейчас. И это неудивительно, ведь ее любимый Прохор Шаляпин вновь оставил девушку одну. На этот раз пианистка осталась в одиночестве не из-за путешествий жениха, а работы. Артиста же это, похоже, не огорчает. Он опубликовал в сторис Instagram кадр, на котором обнимается с коллегой Ольгой Паршиной, а вовсе не с Цымбалюк-Романовской.

"Виталина, ты сама как солнышко озаряешь нас своей лучезарной улыбкой!", "Счастья тебе", "Виталина,с праздником весны!!! Любите и будьте любимы!", "Вы очень красивая", – поддержали подписчики Виталину.