Любовник бросил Цымбалюк-Романовскую

Певец снова отправился в путешествие один

Прохор Шаляпин вояжирует без Виталины Цымбалюк-Романовской. На этот раз он умчался не на райские острова, но по привычке не отказал себе в удовольствии попозировать для фото, которое сразу опубликовал на своей странице в Instagram.

О том, где именно красуется, любовник бывшей жены актера Армена Джигарханяна под кадром не сообщил, лишь дал понять с помощью хештегов, что у него отличное настроение. Впрочем, это заметно и по выражению лица красавчика на снимке.

Зато фанаты быстро разгадали, что певец находится в столице Франции. "Ничего себе! Вот это да! Вы уже в Париже?! О-ля-ля!" – отметила одна из них.

Некоторые сразу забеспокоились об отношениях Прохора и Виталины. Они спросили прямо:

"Опять один?", "Миленько... для кого цветочки покупаем?", "Очередную бабуську подцепил за рубежом?"

Многие привычно восхищались тем, как выглядит артист, и желали ему сохранить лучшее в себе.



"Круто! Невероятный Paris и очаровательный Прохор", "Sharman!", "Позитивчик", "Фонтанирующий счастьем Прохор", "Такой радостный, твоя коронная, лучезарная улыбка. Так держать!", "Прошка, ты супер", "Вас всегда должно окружать все доброе, яркое и прекрасное, достойны этого", – написали такие.

А некая дама волновалась по другому поводу: "Проша, неужели правда, что ты с Цымбалюк храм хотите превратить в клуб, давать какие-то концерты? Ой, это все,конец. Проша, не делай этого....уже поступок за рамки зашкаливает... Это крах для вас.Ты подписываешь себе приговор".

Похоже, она имела в виду то, что 28 апреля в храме Христа Спасителя пройдет концерт киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, о чем сама она сообщила в соцсети накануне.

Бывшая жена Джигарханяна будет выступать не одна. На сцену Зала церковных соборов выйдет ее возлюбленный Прохор Шаляпин. Приглашены туда и специальные гости. Ходят слухи, что некоторые зрители часами стояли в очереди в день начала продаж билетов, чтобы попасть на этот концерт. "Она же круче Пугачевой!" – убеждали поклонники таланта Виталины, пишут "Дни ру".

Однако, что бы там ни говорили, незадолго до женского праздника молодой мужчина наверняка полетел в столицу любви неспроста. Возможно, именно там он хочет приобрести подарок, достойный его возлюбленной златокудрой феи...

