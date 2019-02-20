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Цымбалюк-Романовская молится за Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка винит в разладе с мужем недругов

Виталина Цымбалюк-Романовская по-доброму относится к Армену Джигарханяну. Мало того, она даже свечки ему за здравие ставит. Об этом рассказал ее близкий друг Прохор Шаляпин.

На вопрос, вспоминает ли его возлюбленная о распавшемся браке, певец ответил, что они, если и говорят об этом, "то только очень хорошие, теплые слова". И добавил:

"У Виталины нет на него никакой обиды, злобы. Мы просто желаем ему крепкого здоровья. Как говорится: "Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло!".

Актер, по словам Прохора, никак на экс-супругу не давит. А она "ставит свечи в церкви за его здравие, чтобы у него все было хорошо", ведь "он для нее в любом случае навсегда останется родственником и близким человеком", отметил певец.

Сам он с пониманием относится к этому. Шаляпина трогает то, что Цымбалю-Романовская "всегда с таким теплом рассказывает" о Джигарханяне. И не винит его в произошедшем между ними, а говорит, что "все сделали третьи лица – какие-то заинтересованные люди", подчеркнул Прохор.

Любовник пианистки совсем недавно вернулся из путешествия по Мексике и Америке. И сначала навестил златокудрую даму сердца. Они отметили День влюбленных в романтичной обстановке, о чем рассказали в соцсети, выложив снимок из ванной.

Прохор признался, что у них "с Виталиной есть и другие, более откровенные фотографии". но он их не показывает. А День святого Валентина пара провела чудесно – "при свечах вдвоем, потом залезли в ванну, еле вылезли оттуда... было очень весело".



Между тем не все так радужно в жизни Виталины Цымбалюк-Романовской. Накануне стало известно, что Останкинский районный суд отказался удовлетворить ее апелляцию  на приговор мирового суда. И теперь за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшего мужа Армена Джигарханяна пианистка обязана отработать 200 часов, а также выплатить штраф за нарушение закона

. Хрупкая пианистка обязана будет отработать 200 часов. 

Кроме того, Виталина должна будет заплатить Армену Борисовичу 200 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный ущерб

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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