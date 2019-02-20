Бывшей Джигарханяна высказали суровую правду о ее внешности

У Цымбалюк-Романовской выявили множество изъянов

Виталина Цымбалюк-Романовская не горюет из-за того, что ей придется отработать 200 часов на общественно-обязательных работах. Хрупкая пианистка заглянула в магазин и поделилась со своими поклонниками видео из примерочной.

Виталина показалась перед интернет-пользователями в модном бархатном платье винного цвета, больше смахивающем на халат. Нестандартный выбор разделил подписчиков Цымбалюк-Романовской на два лагеря. Большинство преданных почитателей златокудрой Виталины решили, что наряд украсил их любимицу:

"Точеная фигура как у супермодели!Виталин, Просто отпАдно смотритесь!!!!💯", "Маленькая куколка", "С Вашей точеной фигуркой– все к лицу. Как статуэтка!", "Виталина! Это очень достойно, красиво, элегантно! Напомнили венецианскую девушку!", "Фея!!!!! Фантастически выглядишь в этом платье !!!!".

Однако многие комментаторы скептически отнеслись к выбору пианистки, окрестив туалет "банным халатом" и "бабским платьем". Противники сошлись во мнении, что носить подобное не стыдно разве что дома. Однако самая жесткая реакция поклонников коснулась не одежды, а внешности Виталины.

"Вам срочно надо поменять парикмахера, вылечить волосы и убрать этот выгоревших БЕЗЖИЗНЕННЫЙ цвет волос. Он вас старит, БЛЕДНИТ и ДЕШЕВИТ!! Не каждая женщина скажет правду в лицо в плане облика, все льстят с хитрым умыслом. Я искренне вас Люблю как человека и желаю добра. Но на экране все косяки внешности в двойном эквиваленте. Не обижайтесь, умоляю!", -

написал "доброжелатель" под постом Виталины в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).