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Бывшую Джигарханяна отказались спасти от сурового наказания

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Пианистка обязана отработать 200 часов и выплатить штраф за нарушение закона

Останкинский районный суд 19 февраля отказался удовлетворить апелляцию Виталины Цымбалюк-Романовской на приговор мирового суда. Хрупкая пианистка обязана будет отработать 200 часов за нарушение неприкосновенности частной жизни своего бывшего супруга Армена Джигарханяна. 

Кроме того, Виталина должна будет заплатить Армену Борисовичу 200 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный ущерб. Судебный участок 310 Останкинского района признал Цымбалюк-Романовскую виновной в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 137 УК РФ, в ноябре прошлого года. Тогда обвинение заявило, что Виталина установила в одном из рабочих кабинетов театра под руководством Джигарханяна видеокамеру для ведения скрытого видеонаблюдения. Затем видеозапись, содержащая личную тайну, была показана в телеэфире.

Киевской пианистке грозило до двух лет тюремного заключения, однако ее наказание оказалось более мягким. Вскоре Цымбалюк-Романовская обжаловала это решение, но, увы, безрезультатно, сообщается на сайте суда.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала

Громкий скандал в семье Армена Джигарханяна и его молодой жены вспыхнул в конце 2017 года. В конце концов семья актера распалась, а Цымбалюк-Романовская была уволена с поста директора театра под руководством Джигарханяна.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Валентина МАЙОРОВА
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