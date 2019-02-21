Малахов откроет эскорт-секрет бывшей Джигаханяна

Киевская пианистка снова оказалась в центре внимания

Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала героиней программы Андрея Малахова. Об этом она сама известила телезрителей в соцсети, выложив ролик-анонс "Прямого эфира", который можно будет посмотреть сегодня вечером.

"В четверг в 17:25 смотрим на канале "Россия 1",

– уточнила она время встречи с телезрителями. На видео знаменитый ведущий объявил:

"Прохор Шаляпин прервал свой отдых на Каймановых островах и возвратился в Москву, чтобы ответить Элине Мазур на ее обвинения в том, что Виталина Цымбалюк-Романовская занималась эскортом".

Подписчики страницы киевской пианистки отреагировали мгновенно. Многие приняли сторону бывшей жены Армена Джигарханяна и разнесли ее экс-помощницу в пух и прах.

"Боже, когда же эта тварь успокоится? Виталина, пора... в суд подавать!", "Я бы ей устроила не только 50 оттенков... кошелка", "Оставьте Виту в покое", "Что этой Мазур (вот уж говорящая фамилия!) вообще нужно?! Мордой посветить?", "Сделать Мазур серию успокоительных уколов! Она дышит Виталиной, живет Виталиной, думает о Виталине, она не может говорить ни о ком, кроме Виталины... еще и Прохор добавился... Мазур – пациент палаты №6!", "Да, что ж этой Мазур спокойно-то не живется?! Заняться, бедной, нечем. Может, ей никак не удается стать эскортницей? Старая, злая и противная", "Боже, что неймется этой Мазур? Была бы сама порядочной, а то на ней пробы ставить негде, сама держала интим-притон. А клиентки из ее же заведения рассказывали , что она сама там занималась групповухой, уж молчала бы", "Сама кто эта Мазур? Пиарится за счет Виталины, если бы не Виталина, ее никто бы не знал. Присосалась к ней, как пиявка", – прокомментировали ярые сторонники Цымбалюк-Романовской.

А также обратились к ней самой и ее возлюбленному:



"Какие вы классные, невероятная пара, держитесь, удачи", "Виталиночка, держись, не поддавайся этой вонючке, плюнь в ее рябую рожу. А ты, Прохор, не давай в обиду свою возлюбленную. Она у тебя лучшая из лучших... Красивая, умная, интеллигентная пианистка. А Мазур пусть на флейте играет, ей не привыкать, а лучше сразу на двух или трех", "От этой Мазур сплошной негатив, неадекватная мадам!! Нельзя оставлять такое безнаказанным! Она может и убить... у нее не все дома!", "Мазур в дурку. На второй этаж".

Другие открыто издевались. "Ну наконец-то! А то мы прям жить не можем, маемся, была ли Виталина эскортницей! Вот узнаем, и жизнь наша полностью изменится! В лучшую сторону", "Хорошо, что этим занималась", – съязвили такие.

Остальные высказались о самом шоу, привычно обругав и ведущего:

"Смотрела в воскресенье передачу с Мазур, фееричная хабалка, НТВ вообще не стыдно интервью с ней показывать ? Все-таки ТВ должно культуру в массы нести, а не это безобразие", "Может, лучше обойтись без такого негатива, как Мазур?", "Кто эти люди? Зачем нам эта информация, Малахов болен!", "Нет, у Малахова мы это не узнаем, он на стороне Прохора и Виталины, будет другая сторона "плохая", а на Первом, может быть, опять будут с жалостью и умным лицом жалеть и хвалить Виталину и обсуждать, беременна она или нет... дурдом!", "Оооо, опять", "Я думала, Вас уже не преследует прошлое. Сколько же можно перетирать белье? Что всем так неймется обсудить, с кем спите, ужинаете, делаете фото? Кто подсматривает за чужой личной жизнью – не имеет своей!", "Вместо того чтобы снимать очередной бред с Мазур... Лучше бы сняли хороший фильм о жизни Сергея Захарова! Неужели Малахову не надоело без конца трясти чужие жизни и копаться в грязном белье!"

Бывшая помощница и подружка Виталины Цымбалюк-Романовской уже две недели подряд костерит пианистку как может в эфире одного из телеканалов. Мол, бывшая жена Армена Джигарханяна и в эскорте работала, и Прохору Шаляпину за любовь платит, бросает Элина Мазур громкие заявления.



Однако похоже, что брюнеткой движет вовсе не желание вывести на чистую воду бесстыжую златокудрую бестию, а элементарная зависть к ее молодости и привлекательности, заметили и в Сети ("Завидует Мазур Виталиночке!", "Да уж... такое впечатление, что Мазур не может видеть Вас счастливой"). Или месть ("Обиженная тетка Мазур на Виталину, променяла ее на Ларису Широкову! Человек остался без заработка, вот теперь никак не угомонится, убогая!"). Или желание прославиться любыми путями ("Мазур хочется славы и узнаваемости, снова выползла в эфир"), или поживиться ("Видимо, эта Мазур решила заработать на грязи как можно больше").

А может, Элина поняла, что не сможет отправить Виталину за решетку, и бесится, как знать...