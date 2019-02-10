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"Вызывает рвотный рефлекс": бывшей Джигарханяна досталось за роман с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Паре не оставили шансов на счастливое будущее

Бывшая лучшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур не верит в ее любовь к Прохору Шаляпину и раскритиковала пару.

Она подчеркнула, что бывшая Джигарханяна не обладает никакими внешними данными и "внутренними ресурсами". По ее словам, Виталина – предатель по жизни и плохой человек. При этом Мазур прошлась и по Шаляпину.

"Конечно, Прохор Шаляпин до нее не дотягивает. Он просто альфонс и просто содержанец. Пойди, принеси и пошел вон. Кто денежку заплатил, тот и мальчика танцует",

сказала Элина в эфире "НТВ".

Кроме того, Мазур считает, что эта пара "вызывает рвотный рефлекс". Она уверена, что влюбленные продержатся вместе недолго.

"Сначала будет свадьба, а потом – развод. А мы, вся страна, опять валидол будем пить на ночь, вообще", – добавила она.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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