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Любовник отмахнулся от беременности Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУдар от Джигарханяна: Цымбалюк-Романовской светит тюрьма
Знакомая рассказала об интересном положении киевской пианистки

Прохор Шаляпин опроверг новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская ждет ребенка. Он назвал это вымыслом.

"Это неправда. Виталина не беременна еще. Это выдумка Элины Мазур", – ответил певец на вопрос корреспондента сайта "Комсомольская правда".

Об интересном положении заговорила в программе "Новые русские сенсации" не бывшая помощница его дамы сердца, а стилист Ирина Кривко. Она заявила, что именно это является причиной, по которой экс-супруга Армена Джигарханяна не поехала в теплые страны с любовником.

В интересном положении, несмотря на то что "срок маленький", красотке лучше сидеть дома, отметила стилист. Другой климат "и на плод влияет, и на состояние здоровья", пояснила она.

И добавила, что посоветовала Виталине пока держать беременность в тайне "до какого-то периода". "А потом, когда станет можно, почему бы нет? Есть же фотосессии и для женщин в положении", – сообщила Ирина. Она даже придумала новый образ для будущей мамы. 

Бывшие возлюбленные Прохора, в свою очередь, сказали о его трепетном отношении к возможному отцовству. Хотя певец "не готов пойти и расписаться", от ребенка он никогда не откажется, заявила Лариса Копенкина.

"Он очень хотел детей", – рассказала Анна Калашникова. И сообщила, что Прохор поставил ультиматум: свадьба будет только после того, как он узнает, что Виталина беременна.

Шаляпин скоро месяц как путешествует по островам в одиночку, без своей нынешней дамы сердца. Он с удовольствием принимает солнечные ванны в теплых краях и шлет оттуда приветы.

Неплохо проводит время и киевская пианистка. Она катается в машине и, слушая музыку, желает всем хорошего отдыха. Похоже, ее не задели все обвинения, которые выдвинула ей бывшая подруга Элина Мазур.

Влюбленные собирались встретиться в Мексике на прошлой неделе. Однако из-за очередного суда по иску к бывшему мужу Цымбалюк-Романовская осталась в Москве.   

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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