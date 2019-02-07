Джигарханян помешал бывшей встретиться с любовником

Киевская пианистка и ее сердечный друг потеряли кучу денег

Виталина Цымбалюк-Романовская должна была присоединиться к Прохору Шаляпину в Мексике уже на этой неделе, но осталась в России. На такую жертву – отложить свидание с любовником в теплых краях – ей пришлось пойти из-за разборок с экс-супругом Арменом Джигарханяном.

Дамочке предстоял очередной суд. Поэтому она задержалась в холодной и слякотной Москве.

Тем временем возлюбленный пианистки уже почти месяц проводит в путешествии по миру. Он купил билеты в отпуск еще год назад, причем на двоих – себя и нынешнюю даму сердца, но пришлось отправляться в круиз в одиночку.

Надежды Виталины на то, что судебные дрязги завершатся 1 февраля, не оправдались. Суд перенесли, таким образом, ее отдых сорвался.

"Я приехал в Канкун из Майами, поселился в роскошном отеле "Эльдорадо". Ко мне должна была прилететь Виталина, но суд с Джигарханяном перенесли на ближайшие дни, поэтому мне придется находиться здесь 12 дней одному. Очень неприятно",

– пожаловался в интервью сайту "Комсомольская правда" Шаляпин. И добавил, что "сгорели деньги, поскольку отель и перелет в бизнес-классе были оплачены на двоих".

Между тем, как выяснилось, все это стоило ни много ни мало 400 тыс. руб. – сумма приличная. Особенно в свете того, что получить вожделенные 3 млн с Джигарханяна Цымбалюк-Романовской не удалось.

Шаляпин тоскует в разлуке. Отметив, что там, где он ждет ее, "такая красота", Прохор обратился к возлюбленной: "Виталина, тебя здесь очень не хватает".

Выходит, напрасно его упрекали в корысти и чувствах напоказ. Некоторые пользователи Сети даже подозревали певца в том, что он скоро бросит пианистку.

