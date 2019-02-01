Пропавший Джигарханян объявился

Народный артист превращается в затворника

Пока бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская развлекается с новым любимым Прохором Шаляпиным, сам мэтр отечественного кино продолжает лечиться. Артист, таинственно исчезнувший в начале зимы 2018 г., внезапно объявился. Правда, сделал он это весьма необычным способом.

Весточку от Джигарханяна получил заведующий труппой его театра Вячеслав Дьяченко. Он рассказал, что режиссер сам связался с ним по телефону.

В разговоре Армен Борисович заверил, что ему уже лучше, но пока он по-прежнему поживет в санатории.

При этом народный артист подчеркнул, что находится в полном здравии и надеется вернуться в Москву для того, чтобы выступить на сцене своего любимого театра, пишет "Вечерняя Москва".

При этом когда именно Армен Борисович появится в столице, неизвестно. Равно как и то, что сейчас происходит в жизни великого актера. В СМИ то и дело появляются статьи с заголовками, что "Джигарханян находится при смерти", однако официальной информации, увы, нет.

Зато много новостных поводов дает бывшая супруга Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская. Она то и дело подогревает интерес к своей персоне, публикуя специфические снимки и участвуя в ток-шоу Андрея Малахова.

Здоровье Армена Борисовича сильно пошатнулось после скандального развода с пианисткой Цымбалюк-Романовской. Тогда Джигарханяну пришлось в суде отстаивать свою честь и достоинство, а также право на неприкосновенность частной жизни.