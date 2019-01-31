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Бывшая Джигарханяна получила весточку от любовника

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
продолжениеПропавший Джигарханян объявился
Любовник киевской пианистки связался с нею из далеких краев

Прохор Шаляпин летает по миру, но его дама сердца не скучает. Виталина Цымбалюк-Романовская душой с ним, да и певец не забывает ее. Сегодня красотка выложила свежее видео, на котором возлюбленный обращается к ней с трогательными словами.

"Виталинка, привет! Хочу зарядить тебя позитивнейшей энергией с нереально красивого места. Это остров Косумель, на котором я сейчас нахожусь", –

сообщил он.

И напомнил, что сегодня красотке "предстоит завершение прежних дел, прежней жизни", и выразил надежду, что то место будет их общей "отправной точкой. чтобы все, что они задумали, получилось, чтоб "все свершилось", и они "начали путешествовать вместе".

"Сегодняшний день – отправная точка в нашей жизни. Я тебя очень люблю..."

– добавил артист. 

Виталина поместила рядом с роликом всего лишь одно слово – "Мое" – и алое сердечко. И этим все сказано. Фанаты счастливы, они с восторгом отозвались на публикацию.

"Молодец, Прохор! Очень теплое послание! Счастья вам, ребята!", "Доброе, теплое и желанное сообщение! Счастья вам, милые!", "Какой он молодец! Пусть все мечты исполнятся!", "Такой позитивный! Что значит, когда человек встретил свою половинку – светится весь. Счастья Вам!"

– пожелали они парочке.

Однако ранее Цымбалюк-Романовская не отказывала себе в компании и других кавалеров. Она сначала выложила в соцсети один снимок, на котором тесно прижалась к мужчине.

"Самые редкие качества в нашей жизни – порядочность и профессионализм. Людей, сочетающих эти качества – единицы",

– отметила красотка под кадром. И сообщила, что слева на фото как раз такой единственный – "совершенно особенный, интеллигентный не вообще, а по делу Человек" Сергей Новожилов.

После этого киевская пианистка рассказала, как пять лет назад поездка на фестиваль "Амурская осень" стала для нее огромным испытанием, но именно с помощью этого мужчины ей удалось преодолеть трудности достойно. Она поблагодарила Сергея за то, что тот пришел поддержать ее дебют, и посоветовала поклонникам не забывать говорить спасибо людям, которые им помогли или чему-то научили в жизни, так как "это бесценно".

Фанаты Виталины отреагировали бурно, хотя и коротко. Они поставили отметку "Нравится", поместив под нею смайлики с сердечками.

Позже Цымбалюк-Романовская показалась на другом фото с известным фигуристом Алексеем Ягудиным. Под снимком она написала, что выступление спортсмена под музыку Мусоргского "Картинки с выставки" было для нее одним "из самых сильных эмоциональных потрясений" и она была "счастлива" оказаться полезной "в общем деле".

Этот кадр уже вызвал разговоры. Фанаты заволновались. Одна дама поинтересовалась:

"Виталина почему то давно не выкладывает фото с Шаляпиным. Они что, расстались?"

Другая ответила, что "Прохор отдыхает в теплых краях... мы его видим каждый день..."

Теперь, конечно, не остается сомнений в том, кто действительно единственный у Виталины...

Полина ДОРОЖКИНА
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