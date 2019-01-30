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Любовник бывшей Джигарханяна оголился

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБывшая Джигарханяна получила весточку от любовника
Певец показался в довольно откровенном виде

На Каймановых островах Прохор Шаляпин смело сбросил одежду. Он плещется в Карибском море и, похоже, о Виталине Цымбалюк-Романовской даже не вспоминает. Об этом можно судить по его довольной улыбке на фото, опубликованных в соцсети за последние дни.

Приподнятое настроение у него и на свежем снимке. Веселый певец с обнаженным торсом и поднятыми вверх руками стоит по пояс в воде. Под кадром нет никаких пояснений, только хештеги, указывающие на место, где находится любовник бывшей жены Армена Джигарханяна.

Фанаты не оставили это без внимания. И в очередной раз спросили, почему молодой человек отдыхает без дамы сердца, позволив себе и неприятные слова в адрес киевской пианистки.

"А где Виталина, Прохор? Как же ты уехал без своей любимой?"

"Где болонка, что-то не видно вместе".

"Ай! Но как оно, отдыхать одному? Основа классного отдыха отличная компания. Или не один?"

Некоторые при этом восхищались пейзажем и видом Шаляпина.

"Солнце, море и Прохор!"

"А вода!"

"Ого, бицепсы".

Кто-то возмутился: "Прохор, пора за работу!" А некая дама заявила, что ее "там не хватает".

Действительно ли певцу недостает кого-то, не известно, но он не в первый раз демонстрирует, как хорошо расслабляется. Причем не всегда в одиночестве – в США красавчик показался с одной известной дамой, посидел в ресторане с "главной суперзвездой Лос-Анджелеса" и даже позажигал с нею. 

И, глядя на фотоотчеты Прохора, поклонники решили, что, покинув Виталину, он "вырвался из кабалы". Так ли это на самом деле, поживем – увидим...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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