"Вырвался из кабалы": любовник бывшей Джигарханяна остался один

Певец удивил фанатов счастливым видом без бывшей киевской пианистки

Близкий друг Виталины Цымбалюк-Романовской все еще отдыхает за границей. Из США Прохор Шаляпин отправился на Ямайку, где нежится теперь под теплым солнцем.

О том, как и где проводит время, он постоянно сообщает на своей странице в соцсети. За последние несколько часов артист выложил три фото. Он снялся на зеленой лужайке и у моря. На лице молодого человека светится довольная улыбка, и совсем не похоже, что он тоскует по бывшей киевской пианистке.

Это сразу заметили поклонники. Признав, что от пейзажей, окружающих Прохора, "дух захватывает", они тут же стали гадать, чем вызвана его радость.

"У Проши такой счастливый вид на этих фото, как будто он вырвался из кабалы на свободу!"



"Прохор отдохнул от души... Молодец, человеку нужен отдых".

"Улыбка, как будто только что лизнул старую курагу!"

Кое-кто при этом напомнил Шаляпину о работе. "Прохор отдохнул, пора заняться творческой деятельностью! Ждем песни!" – потребовал один из фолловеров.

Многие интересовались, почему певец отдыхает без возлюбленной, с которой раньше проводил так много времени.

"А где же Виталинушка? Прошла любовь, завяли помидоры?"

"Зачем один, Виталина рядом должна быть!"

"А где Виталина-то?"

Ранее Шаляпин побывал в США. Там он тоже вряд ли скучал по Цымбалюк-Романовской. С ним рядом находилась "главная суперзвезда Лос-Анджелеса", с которой он разъезжал на "Мазератти". Да и в скандал Прохор успел попасть.