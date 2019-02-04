Бывшая осталась без денег Джигарханяна

Киевская пианистка напрасно рассчитывала погреть руки на доходах актера

Армен Джигарханян не будет выплачивать Виталине Цымбалюк-Романовской 3 млн рублей. Такое решение два дня назад после трехчасового заседания принял Кунцевский суд Москвы. Установлено, что оснований для этого нет, сообщил адвокат народного артиста Евгений Парфенов.

Пианистка подавала иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации. Она хотела получить с бывшего мужа вышеназванную сумму за то, что тот, по ее мнению, без всякой причины назвал ее "воровкой", "страшной дешевкой" и не только так.

Такого решения суда Виталина вряд ли ожидала. Похоже, что она немного расстроена. На своей странице в Instagram дамочка выложила новое фото, на котором выглядит грустной.

"...Любимый город может спать спокойно" 💫 #всемлюбвивсемдобра",

написала она под кадром. Фанаты откликнулись на ее публикацию. Одни хвалили пианистку.

"Очарование", "Нежно", "Вам хочется пожелать счастья! Такой позитив и доброта. Вы умница!", "Какое красивое фото... в нем столько настроения! Такое ощущение, что стекло перед Вами сейчас расступится, и Вы попадете в волшебный мир! Правда, очень красиво!", "Женственная, милая, интеллигентная девушка. Удачи Вам во всем, Виталина!"

Другие, отметив, что столько "испытаний выпало на такие хрупкие плечики", утешали: "Ну ничего, еще чуть-чуть!", "Поздравляем со свободой! Теперь путешествия с Прохором! Любви и счастья..." – отозвались они на ее пост, пожелав удачи.

По просьбе фолловеров Виталина также назвала свои любимые города. "Москва и Париж. Но последнее время иногда хочется в Киев – ностальгия", – призналась она. Не оставила без внимания и волнение поклонников из-за якобы ее расставания с любовником.

На вопрос "Вы уже с Прохором не вместе?" она твердо ответила: "Вместе". И пояснила, что сама "просто невыездная пока". А потом пожаловалась: "Такое наказание за жену народного артиста СССР уже полтора года. Без доказательств вины в чем-либо..."

Между тем это было не первое поражение Цымбалюк-Романовской. В конце прошлого года отклонен другой иск, поданный ею в Перовский районный суд. Тогда дамочка тоже хотела получить 3 млн руб. за оскорбление чести, достоинства и репутации.

Все эти разбирательства подкосили здоровье Армена Джигарханяна. Сейчас кумир миллионов восстанавливается после дрязг с бывшей женой.

Супругов развели год назад, но все это время шли споры за имущество и недвижимость, которые Армен Борисович доверчиво записал на Виталину. Рассматривалось в суде и уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили против Виталины.

Ее признали виновной, назначив наказание – 200 часов обязательных работ и штраф, который она должна выплатить бывшему мужу, 200 тысяч рублей. Это решение суда пианистка и ее адвокат собирались обжаловать. К этому добавится еще одна апелляция – на решение Кунцевского суда...