Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бывшая осталась без денег Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
продолжениеЛюбовник забрался еще дальше от невыездной Цымбалюк-Романовской
Киевская пианистка напрасно рассчитывала погреть руки на доходах актера

Армен Джигарханян не будет выплачивать Виталине Цымбалюк-Романовской 3 млн рублей. Такое решение два дня назад после трехчасового заседания принял Кунцевский суд Москвы. Установлено, что оснований для этого нет, сообщил адвокат народного артиста Евгений Парфенов. 

Пианистка подавала иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации. Она хотела получить с бывшего мужа вышеназванную сумму за то, что тот, по ее мнению, без всякой причины назвал ее "воровкой", "страшной дешевкой" и не только так.

Такого решения суда Виталина вряд ли ожидала. Похоже, что она немного расстроена. На своей странице в Instagram дамочка выложила новое фото, на котором выглядит грустной.

"...Любимый город может спать спокойно" 💫 #всемлюбвивсемдобра", 

написала она под кадром. Фанаты откликнулись на ее публикацию. Одни хвалили пианистку.

"Очарование", "Нежно", "Вам хочется пожелать счастья! Такой позитив и доброта. Вы умница!", "Какое красивое фото... в нем столько настроения! Такое ощущение, что стекло перед Вами сейчас расступится, и Вы попадете в волшебный мир! Правда, очень красиво!", "Женственная, милая, интеллигентная девушка. Удачи Вам во всем, Виталина!" 

Другие, отметив, что столько "испытаний выпало на такие хрупкие плечики", утешали: "Ну ничего, еще чуть-чуть!", "Поздравляем со свободой! Теперь путешествия с Прохором! Любви и счастья..." – отозвались они на ее пост, пожелав удачи.

По просьбе фолловеров Виталина также назвала свои любимые города. "Москва и Париж. Но последнее время иногда хочется в Киев – ностальгия", – призналась она. Не оставила без внимания и волнение поклонников из-за якобы ее расставания с любовником.

На вопрос "Вы уже с Прохором не вместе?" она твердо ответила: "Вместе". И пояснила, что сама "просто невыездная пока". А потом пожаловалась: "Такое наказание за жену народного артиста СССР уже полтора года. Без доказательств вины в чем-либо..." 

Между тем это было не первое поражение Цымбалюк-Романовской. В конце прошлого года отклонен другой иск, поданный ею в Перовский районный суд. Тогда дамочка тоже хотела получить 3 млн руб. за оскорбление чести, достоинства и репутации.

Все эти разбирательства подкосили здоровье Армена Джигарханяна. Сейчас кумир миллионов восстанавливается после дрязг с бывшей женой.

Супругов развели год назад, но все это время шли споры за имущество и недвижимость, которые Армен Борисович доверчиво записал на Виталину. Рассматривалось в суде и уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили против Виталины.

Ее признали виновной, назначив наказание – 200 часов обязательных работ и штраф, который она должна выплатить бывшему мужу, 200 тысяч рублей. Это решение суда пианистка и ее адвокат собирались обжаловать. К этому добавится еще одна апелляция – на решение Кунцевского суда...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей