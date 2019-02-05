Любовник забрался еще дальше от невыездной Цымбалюк-Романовской

Певец и телеведущий нашел рай в Латинской Америке и поселился там

Прохор Шаляпин все еще наслаждается теплом на далеких экзотических берегах. Он побывал уже в нескольких странах, отражая чуть не каждый свой шаг на снимках и видео в соцсети. На свежем кадре любимый Виталины Цымбалюк-Романовской вальяжно раскинулся в гамаке, который висит между пальмами.

"Замечательное место..." – поделился впечатлениями артист. И, добавив смайлики 🌞🌴👍🏻, в хештеге назвал, где находится, – #cancun (Канкун – крупный курортный город в Мексике).

В "немножко раздражающих", по его же словам, сторис он рассказал, что перелетел туда из Майами и находится в шикарном отеле с очень большой территорией. А также показал местные красоты и достопримечательности.

Одни подписчики Шаляпина по достоинству оценили красоты уголка и то, как хорошо он проводит время. "Прохор! Рай! Рай!", "Море, солнце, белый песок...", "Остров Робинзона Крузо!", "Сказочное место – две хижины с крышами из пальмовых листьев на берегу моря", "Да, гамачок классный", "Прохор заслужил такую райскую жизнь! Молодец!"

Другие отметили: "Я здесь тоже отдыхала", "Суперместо... захотелось туда, но тут лучше".

Певец все так же ездит по миру, а возлюбленная ждет его в России, ведь она все еще невыездная. Буквально на днях Прохор отправил Виталине нежное послание. В нем он выразил надежду на скорое разрешение всех ее проблем и путешествие вдвоем.

Пока он нежится на солнышке и в ласковых волнах, возлюбленная не скучает. Киевская пианистка подготовила и провела презентацию собственного музыкального альбома "Вселенная Высоцкого" и продолжает биться за деньги с бывшим мужем – народным артистом Арменом Джигарханяном, правда, пока безуспешно.