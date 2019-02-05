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"Тараканов распугала": бывшая Джигарханяна села голышом в пену

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
продолжениеЦымбалюк-Романовская скоро останется одна
Киевская пианистка теперь уже не отказывает себе в удовольствиях

Виталина Цымбалюк-Романовская не раз доказывала, что далеко не равнодушна к роскоши и очень даже не прочь жить шикарно. Правда, в последнее время ей это не всегда удается, но все еще впереди, а пока достаточно и того, что есть, например – ванны, доверху наполненной воздушной пеной. Вот и побаловала красотка тело нежное в водичке, и на "белые барарашки" подула, сняв все это на камеру, а видео, как заправская звезда, выложила в соцсети.

"Спасибо за #memories и съемку для сюжета @amefir.tv",

– поблагодарила она под роликом. И обратилась к далекому возлюбленному:

"@p_shalyapin, возвращайся, нас там ждут". 

Видать, соскучилась дамочка в разлуке. Да только не похоже, чтобы встреча с красавчиком случилась так быстро, как она хочет: Прохор Шаляпин не так давно нашел райский уголок и, скорее всего, обосновался там не на один день и возвращаться еще не собирается.

Поклонники же поддержали одинокую, но не падающую духом Виталину Цымбалюк-Романовскую, как могли. Отметив, что она "что-то очень грустная" и ей "это не идет", попросили улыбнуться, продолжая хвалить ее саму и с любовником, а также радуясь, что ей хорошо.

"Не только умничка, красавица, еще и сама нежность! Вы – олицетворение настоящей женщины!", "Потрясно-шикарная Виталина!", "Само очарование", "Вы с Прохором суперпара", "Восхищаюсь Вами с каждым днем", "Волшебство", "Какое заоблачное и воздушное удовольствие! Люблю нежиться в пене. Словно на облаках релакс", "Купание в облачках", – написали почитатели.

С недовольными пианистка сразу объяснялась. На возглас "Я вообще не поняла, что это за видео, ничего не понятно, бред какой-то" Виталина с сарказмом заявила: "Дело в воображении".

Перепалку вызвало и предположение о насекомых, которых разглядели в ролике некоторые фолловеры. 

"Это пена двигается по краю ванны? А то мне показалось, что тараканы разбегаются в разные стороны!", "Дико извиняюсь, но мне тоже показались тараканы... ужас..." – поделились впечатлениями растревоженные дамы.

Цымбалюк-Романовская поясняла то шутя ("Тараканы закончились лет 20 назад"), то серьезно ("Вы утром пересмотрите"), заодно успокаивая поклонниц: "Ничего страшного, чего только на ночь не привидится".

Ей помогли другие. Они втолковали непонятливым: "Это пена летит", Виталина... Рассмешила... что-то забегало по краю ванны, присмотрелась, по-моему, это лепестки розы".

Заговорили и о прошлом киевской пианистки. "Мда... при Джигарханяне таких видео не было... цветочек Виталина", – отметила некая фанатка. На что дамочка и тут отреагировала. "Не было. А хотелось", – будто пожаловалась она.

Диалог продолжился. "Понимаю, но вопрос – зачем было тогда столько лет потеряно, видно же, как теперь жизнью наслаждаетесь... и правильно", – написала собеседница. Цымбалюк-Романовская призналась: "Понимаете, с 2001-го я любила того человека. Когда любишь, не считаешь потери".

Были и такие, кто интересовался у Виталины, жив ли Армен Борисович и общается ли она с бывшим мужем. Однако та промолчала.

Между тем для веселья у киевской пианистки мало поводов. Не так давно ее лишили возможности отнять у экс-супруга 3 млн руб., и пока она одна бьется за свободу, возлюбленный развлекается за границей.

Что же касается Армена Джигарханяна, то ему все пережитое с предприимчивой дамочкой тяжело далось. И самочувствие известного актера, в то время как его бывшая плещется в ванне, оставляет желать лучшего.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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