Цымбалюк-Романовская скоро останется одна

Не сегодня завтра любовник бросит пианистку

О грядущем расставании Виталины Цымбалюк-Романовской с Прохором Шаляпиным заговорили в Сети. Поползли слухи, что после очередного проигрыша в суде, когда дамочка не смогла добиться, чтобы бывшего мужа Армена Джигарханяна заставили выплатить ей 3 млн руб. за оскорбления чести и достоинства, возлюбленный оставит ее. Причина проста: без больших денег красотка не нужна привыкшему к шикарной жизни бойфренду, к тому же она может запустить руку и в его карман.

Киевская пианистка не ожидала такого провала, что показывают свежие публикации в Instagram. На одном фото Виталина грустно смотрится в окно, на другом – храм Христа Спасителя. Возможно, дамочка просила там Бога о помощи, ведь, по мнению фолловеров, печальна она не только из-за решения суда, а оттого, что стала понимать: любовник к ней не вернется.

Неспроста певец так счастлив в разлуке. Он разъезжает по миру и с радостью делится с фанатами впечатлениями. "Всем солнечный привет из Канкуна!" – написано под его свежим снимком.

Цымбалюк-Романовская уже проиграла несколько дел, не разбогатела на этом. Мало того, еще и за границу ей запрещено выезжать. Хейтеры заподозрили, что если так и дальше пойдет, то незадачливую красотку могут заставить вернуть все, что она отняла у бывшего мужа, и у нее не останется ни копейки.

Поэтому Прохор и сбежал подальше, не дожидаясь, когда возлюбленная окончательно обеднеет. Ведь оставшись без денег супруга, Виталина может разорить самого певца, так как его доходы намного меньше, предположили фолловеры, пишет VistaNews.

Сейчас Шаляпин не может дать никаких сенсаций для телешоу, а много работать он не привык, да и гастролей у него мало. А вот если певец бросит Цымбалюк-Романовскую, он еще может удержаться на плаву, рассудили пользователи. По их мнению, певец уже готов к бегству от пианистки и даже ищет новую даму сердца. Это поможет ему и заработать на очередном скандале, обвинив любовницу в чем-нибудь гадком, и скандал какой-либо устроить, и достаточно богатую престарелую даму найти.

Однако некоторые подписчики все же верят в истинность чувства Шаляпина и Цымбалюк-Романовской. Они переживают из-за их разлуки и желают скорейшего воссоединения, а также скорейшего завершения тяжелого периода.

Между тем бывшие возлюбленные певца не раз говорили, что он ухаживает только за такими женщинами, от которых можно что-то поиметь в материальном плане. Даже знаменитая актриса Светлана Светличная с некоторым отвращением вспоминала об отношениях с ним.

"Он говорил приятные слова, и я была довольна, что обо мне так говорит молодой человек. Он очень много знает того, чего не надо делать и надо делать женщине",

– призналась кинозвезда, цитирует портал "Узнай все". Но неожиданно прервала свой рассказ резким замечанием, показавшим, что ей ужасно не хочется вспоминать время общения с артистом:

"Давайте не будем об этом говорить, слишком много чести".



