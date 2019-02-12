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Удар от Джигарханяна: Цымбалюк-Романовской светит тюрьма

Виталина Цымбалюк-Романовская. Кадр youtube.com
На бывшую Джигарханяна завели уголовное дело

Виталину Цымбалюк-Романовскую обвинили в мошенничестве. Об этом сегодня заявил источник в правоохранительных органах.

"ГСУ ГУ МВД по Москве в конце января этого года возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошены свидетели", – сообщил он ТАСС. И назвал основным фигурантом бывшую жену известного актера Армена Джигарханяна.

Официально информация пока не подтверждена. Адвокаты народного артиста ее не прокомментировали.

Зато сама киевская пианистка и бровью не повела. Она как ни в чем не бывало выложила в Instagram очередное фото, на котором показалась с мужчиной, но не с тем, с кем ее привыкли видеть фанаты.

Подписи под кадром нет, но много хештегов, которые дают понять, чем заняты мысли дамочки – #скоро#деньвсехвлюбленных #деньсвятоговалентина #stvalentinesday #готовимсязаранее.

То, что она не пережмивает, заметили и поклонники, которые, отметив "Прохора готовимся встречать", восхитились ею: "Классная", "Виталина, выглядите отлично. Глаза блестят, энергия просто прет. Так держать!", "Вы симпатичная", "Сама нежность, красота", "Ты супер!", "Красавица". 

Даже предупреждение "Что-то Прохор загулял. Как бы очередную Копенкину там не нашел" не пошатнуло спокойствие уверенной в себе особы – на ее лице светится все та же довольная улыбочка.

Ранее в правоохранительных органах дважды отказывались возбуждать дело в отношении киевской пианистки по этой статье, наказание по которой немалое – до 10 лет лишения свободы.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив

До этого Цымбалюк-Романовскую признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Кроме того, Виталина должна выплатить экс-супругу 200 тыс. рублей. Таким образом, суд частично удовлетворил иск Джигарханянаа о причинении морального вреда.

Экс-жену Джигарханяна обвиняли в том, что та следила за актером втайне от него и записывала все на видео. А когда об их размолвке стало известно, дамочка  показала на телевидении эти записи.

Цымбалюк-Романовская долго отпиралась, заявляя, что ничего плохого не делала. А ее знаменитый муж сначала молчал, хотя перед этим говорил, что подал заявление на бывшую в правоохранительные органы. Актер надеялся, что за нее серьезно возьмутся и она ответит за все.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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