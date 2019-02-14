Фанаты остались недовольны воссоединением певца с киевской пианисткой

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин продолжают демонстрировать, что их роман продолжается. Не успел любовник вернуться из жарких стран, как уже погрузился голышом в ванну, прижав к себе обнаженную даму сердца. Поклонники разочарованы и мечут молнии.

Любовники встретили День святого Валентина вместе – в воде с пеной, бокалами шампанского и клубничкой, привезенной, видимо, из заморских путешествий, в руках. И конечно, сняв этот момент, певец выложил фото на своей странице в Instagram.

"А как вы встречаете День Святого Валентина? С Днем всех влюбленных, друзья!"

– восторженно обратился он к фолловерам.

Но не все они разделили его радость. Некоторые, ядовито поинтересовавшись "Вы сексуете?", не стеснялись в выражениях. Одни заявили, что праздник, о котором заговорил Шаляпин, "отмечают гомосексуалисты", и грубо добавили: "Два дебила – это сила".

Другие вывели парочку на чистую воду. "От одной с лавандосами к другой весьма не бедной", "Прохор, у тебя самые длинные отношения с Виталиной. Вот и докажи всем что ты искал любви, а не денег", "Ну и страшную ты себе бабенку выбрал!", "Виталинкe б копну волос бы прибавить, а то как-то облезло смотрится, Прохор, отведи даму в салон, пусть нарастят ей", "Ощущение, что сейчас Копенкина из-под пены вылезет", "Походу скоро новые передачи", "Глядя на вас, скажешь, что это праздник аферистов", "Показуха, обязательно надо выставить это фото", – написали они.

Зато самые преданные все так же хвалили любовников и слали им пожелания: "Вот это поворот! Ну даете! Тоните в любви! С днем клубнички, влюбленные!", "Класс. Приятно на вас смотреть", "Молодцы! Теперь вместе! Но любовь проверяется на расстоянии!", "Как хорошо вам", "Уф, такие хорошие", "Соскучились друг по другу... так мило", "Ну, наконец, все на месте, Прохор, Виталина, ванна, жизнь продолжается", "Какая красота, какая прелесть!", "Любви вам, вы шикарны", "Счастья вам на долгие-долгие годы!", "Умнички, гармонии вам", "Прохор, желаю Вам с Виталиночкой большого и светлого счастья! Берегите друг друга!".

Известный певец и новоиспеченный телеведущий не так давно вернулся из долгого путешествия по теплым краям. Прохор Шаляпин отдыхал на Карибах. А его нынешняя пассия – бывшая жена Армена Джигарханяна, украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – ждала его дома и очень скучала.

К тому же ей в последнее время пришлось нелегко. Сначала красотку лишили возможности сорвать куш – получить от экс-супруга 3 млн руб., а потом еще и дело на нее завели, к тому же серьезное, по которому дамочке светит небо в полосочку, и надолго. Так что еще не известно, как долго любовник будет наслаждаться такой компанией, может, и в самом деле предположения верны, и он скоро найдет себе другую, а разведенка останется одна.