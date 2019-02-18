Оскорбленный Джигарханян добьет бывшую

Киевской пианистке ничего хорошего не светит

На Виталину Цымбалюк-Романовскую был подан новый иск. Возможно, и не по инициативе Армена Джигарханяна, сообщила таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

Однако рядом с народным артистом находятся адвокаты, юристы и друзья. Скорее всего, именно они дали толчок к подобному шагу в отношении его экс-супруги, предположила ведунья.

Их можно понять, так как дамочку есть за что не любить. Бывшая жена известного актера сейчас показывает на всю страну, что прекрасно живет и как у нее все отлично, нет проблем, она не одна, много развлекается и радуется, напомнила таролог.

По ее словам, такое раздражает. То, что Цымбалюк-Романовская проиграла суд, Джигарханяну не прибавило удовольствия. Однако он не собирается демонстрировать это на всю страну.

Во-первых, Армен Борисович плохо себя чувствует: вся эта история с Виталиной еще больше подкосила его его здоровье. Он находится под постоянным наблюдением врачей, рассказала ясновидящая.

И пояснила, что для самого актера и его близких киевская пианистка является внешним раздражителем. Он чувствует себя оскорбленным и некой площадкой для ее хорошей жизни.

Виталина перешагнула один этап и пошла дальше. Но дело, конечно, будет продолжаться. И все еще услышат о новых судах и судебных разбирательствах, отметила Марианна.

Ничего хорошего Виталину, по сути, не ждет. Все это и у нее отбирает нервы, время и энергию. То, что она показывает, – всего лишь маска благополучия, пояснила психолог.

Дело между бывшими супругами не закончено и будет тянуться. Цымбалюк-Романовская такая радостная и веселая будет до поры до времени, не более того, предупредила Абравитова.