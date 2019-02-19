Любовника бывшей Джигарханяна атаковали женщины

Идеальная улыбка артиста свела его поклонниц с ума

Прохор Шаляпин за последнее время заметно похорошел, что не смогли не отметить его подписчицы, которые детально обсуждают каждый новый кадр певца в соцсетях. Так, свежий снимок Шаляпина в Instagram вызвал у них тотальное восхищение. Фолловеры дружно пришли к выводу, что певец – идеальный мужчина.

Отдых в течение целого месяца в странах Латинской Америки явно пошел Шаляпину на пользу. Артист, судя по последнему посту, посвежел, подзагорел и стал выглядеть как звезда Голливуда с белоснежной улыбкой. По крайней мере, в этом уверены его поклонницы, которые не перестают восхищаться его мужской красотой. Многих подписчиков заворожили зубы певца, несмотря на то что они не настоящие.

"Ой! Ну красавчик, не могу!", "Белозубый красавец!", "Улыбка на миллион", "Похорошел Прохор", "Ослепил, блин, ничего не вижу теперь", "Улыбка супер", "Хочу такие зубки", – прокомментировали публикацию Шаляпина его фанаты.

Некоторые подписчики отметили, что у артиста уже появились первые мимические морщинки от хорошего настроения. Впрочем, эта особенность лишь добавляет шарма Шаляпину.

К слову, как отметил сам певец, он не теряет позитивного настроя, несмотря на многочисленные слухи вокруг его персоны и критики, связанной с его романом с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Шаляпин старается не реагировать на негативные отзывы о себе и своей возлюбленной и всячески поддерживает ее в это непростое время. Недавно появились слухи о том, что против пианистки возбудили новое уголовное дело по факту мошенничества.