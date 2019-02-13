Лежачего Шаляпина везут обратно к Цымбалюк-Романовской

Поклонники посоветовали артисту больше не позориться и расстаться с пианисткой по прибытии домой

Прохор Шаляпин сообщил, что наконец возвращается в Москву после того, как месяц отдыхал в Латинской Америке. Певец опубликовал в Instagram снимок из самолета, где он вальяжно лежит на сиденье и выглядит очень счастливым. Подписчики удивились такой радости звезды, ведь недавно на его возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую завели новое уголовное дело.

Пока Шаляпин летит из Канкуна в Москву, его фолловеры устроили в комментариях к посту целую дискуссию. Многие поклонники недоумевали от того, что певец отдыхал целый месяц без своей избранницы. Некоторые фанаты понадеялись, что за время отпуска у Шаляпина была возможность поразмыслить и понять, что Цымбалюк-Романовская ему не пара. Преданные фанаты, наоборот, порадовались за своего повеселевшего и посвежевшего кумира.

"Ой, Проша, предупреждала тебя...твоя ненаглядная скоро в тюрьму сядет за махинации в особо крупных размерах. Не позорь себя этой воровкой, беги от нее", "Возвращение блудного сына!", "Наконец то! А то загулял...", "Да, Прохор, отдохнул ты великолепно!!! Вот и молодец, себя тоже нужно радовать приятностями!"

– отметили подписчики знаменитости.

Напомним, в Сети с недавних пор ходят слухи, что Шаляпин бросит Цымбалюк-Романовскую, которой не удалось получить 3 млн руб. от Армена Джигарханяна и она оказалась не нужна привыкшему вести роскошный образ жизни артисту.

Некоторые интернет-пользователи поинтересовались, откуда у Шаляпина средства, чтобы летать в таком комфорте. Ведь артист, по мнению фолловеров, успевает только отдыхать. Кое-кто решил, что любовник Виталины зарабатывает на ток-шоу.

"Откуда бабки? Прожигает армянские деньги?", "Когда он успевает зарабатывать, если всегда на морях", "Да у вас вся жизнь сплошной отпуск, Прохор", – подчеркнули подписчики.

Пока Шаляпин делал в соцсети красочный отчет о своем путешествии и наслаждался жизнью, Цымбалюк-Романовская, которой запрещено покидать Россию, ждала его с грустью в глазах и тщательно готовилась к Дню святого Валентина. Хоть артист и надеялся на то, что пианистка сможет решить все свои проблемы и присоединиться к нему, но и без нее прекрасно проводил время. А Виталина в этот момент разбиралась с новым обвинением в мошенничестве.