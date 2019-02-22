Цымбалюк-Романовская отметила победу над заклятой подругой

Киевская пианистка торжествует с любовником

Виталина Цымбалюк-Романовская цветет и пахнет. Да и как иначе: злобная вражина Элина Мазур посрамлена, можно и вздохнуть с облегчением. Вот и поместила белокурая прелестница в соцсети новое фото с другом сердечным – Прохором Шаляпиным. Оба выглядят довольными.

"Давно здесь не было нашего с @p_shalyapin #селфи",

– отметила пианистка под снимком. Фанаты тут же отозвались.

Одни возносили до небес бывшую жену Армена Джигарханяна. "Виталина, Вы такая солнечная!", "От Вас веет вечной весной, гармонией и добротой", "Радуете душу", – восхищались они.

Другие делились впечатлениями от последней программы с участием дамочки и ее любовника с похвалами и пожеланиями в адрес обоих: "Какие красивые и светлые лица! На душе радостнее становится", "Только посмотрела передачу с вашим участием. Молодцы, такие позитивные, красивые, влюбленные, обаятельные! Как всегда, держались достойно, восхищена! Счастья, любви!", "Самые лучшие и красивые, Желаю вам удачи и счастья!", "Вы хорошая пара", "Классные", "Чудные! Свадьбу пора гулять!", "Виталина, Вы снова у Малахова. Ваше спокойствие на передаче нравится. Эвелина лает, а вы на позитиве. Так держать", "Счастья вам и деток. Виталине пора рожать. Прохор будет хорошим отцом и не будет больше крутить романы с другими женщинами".

Шаляпин тоже опубликовал новый кадры. На них певец весел.

"Принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Военном университете",

– сообщил он под фото. Поклонники по достоинству оценили то, как он выглядит. "Улыбка отпад!", "Красавчик", "Прохор, как всегда, неотразим!", "Всегда улыбка! И это суть натуры", "Луч позитива!" – осыпали они его комплиментами.

При этом одни также упомянули вчерашнюю программу с участием артиста и его дамы сердца: "Спасибо за эфир у Малахова, повеселили от души. Умеете шоу устроить из ничего. Подняли настроение, насмеялись", "Почему постоянно находятся люди, которые мешают Вам построить свою личную жизнь?"

Другие выразили желание чаще слышать пение артиста. "Побольше концертов, Прохор!", "Очень жду 8 Марта и твое выступление в Доме кино", – написали они.

Виталина Цымбалюк-Романовская и ее возлюбленный Прохор Шаляпин снова побывали в студии программы "Прямой эфир" и ответили на новые обвинения воинственно настроенной Элины Мазур. Прохор и Виталина не всем кажутся парой по сердцу, больше их ассоциируют с наигранными отношениями, которые едва не довели до гробовой доски Армена Джигарханяна.

Ранее Элина Мазур была подругой киевской пианистки и помогала ей, когда та разводилась с мужем – известным актером Арменом Джигарханяном. Однако спустя время она стала выдавать тайны "расчетливой блондинки".

Теперь дама приписывает Виталине эскорт, заработки и пиар. Команда программы Андрея Малахова и кинопродюсер Марк Рудинштейн провели расследование. И на программе заявили, что Элина Мазур сама замешана в оказании интим-услуг, а ее массажный салон не что иное, как место для любовных утех.

Тем самым Цымбалюк-Романовской вернули честное имя. Поэтому они с Шаляпиным могут почивать на лаврах...