Странная пара: всплыла правда об отношениях бывшей Джигарханяна с любовником

В Сети сделали вывод о романе пианистки с певцом

После долгой разлуки Виталина Цымбалюк-Романовская снова соединилась с Прохором Шаляпиным – он вернулся из длительного путешествия. Теперь влюбленные ходят по светским мероприятиям, концертам и, конечно же, бывают на телешоу. Вчера они в очередной раз показались на публике, о чем блондиночка тут же сообщила в соцсети, выложив снимки.

"Не успел закончиться вечер пятницы – сразу началось утро понедельника",

– отметила она. И пожелала "удачной недели всем хорошим людям, а всем плохим – неудачной".

Стоит сказать, что для выхода в свет бывшая жена Армена Джигарханяна выбрала весьма заметный образ – ни дать ни взять Мэрилин Монро, да и только. Стройная фигура, миловидное личико и немного напоминающая голливудскую звезду прическа – по мнению фанатов, златокудрая прелестница превзошла саму себя. К тому же с ее лица не сходила счастливая улыбка. Такой она и предстала в объятиях любовника на снимках.

Красотку тут же засыпали комплиментами. "Виталина засияла новыми красками", "Как всегда, такая хорошенькая и свежая!", "Платьице очень красивое... и подходит под образ "малинка... виталинка!", "Прелестно", "Часто путаюсь – то ли наряды Вас украшают, то ли Вы их...", "Виталиночка молодец! Выглядит просто великолепно", "Прохору очень повезло с Вами, теперь с ним рядом красивая женщина – не только телом, но душой! А главное, очень мудрая! Достойная!.. Где знает, как правильно ответить, как себя преподать и как правильно поставить на место любого человека, не оскорбляя его", – это лишь часть похвал в адрес пианистки.

Многие восхищались молодой женщиной и певцом, который стал ей другом сердечным: "Какая прекрасная пара!", "Лапочки", "Хорошенькие!", "Глядя на Вас, хочется верить в добро и дарить его людям", "И петь, и танцевать, и любить друг друга", "Лучшая пара! Красавцы!", "Сколько позитива! На вас приятно смотреть!". "Такие милые". Некоторые снова заявили, что эти двое "счастливые люди", "подходят друг другу и похожи очень", "созданы друг для друга!".

Однако не все были так добры в комментариях. Нашлись и те, кто написал, кто напомнил пианистке и певцу их прошлое. Мало того, любовника Цымбалюк-Романовской еще и в притворстве обвинили.

"Странная пара, они обычно по старикам прикалывались", "Виталина, вы расцвели и выглядите счастливой! А Прохор выглядит везде неискренним... слишком себя любит",

– отметили такие. И добавили: "Хватит уже пиариться... создавайте семью, оба молодые, и будет всё прекрасно".

Как знать, возможно, недовольные Прохором близки от истины. Он не раз демонстрировал, что ценит себя довольно высоко. К примеру, три дня назад Щаляпин поместил в Instagram кадр, на котором изображена обложка журнала с его портретом. А в подписи не без гордости сообщил, что попал в список мужчин, претендующих на звание "Мужчина года" в России.

Да только вряд ли пианистка и артист обратили внимание на подобные замечания...