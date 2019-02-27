Любовника Цымбалюк-Романовской подложили в постель к Пугачевой

Артисту дали совет по продвижению карьеры

Прохор Шаляпин выложил в соцсети новый снимок. На нем он показался в блестящем наряде и с такой же сверкающей улыбкой. И вряд ли ожидал, что на странице развернется дискуссия.

"Моя основная миссия – сиять, чтобы миру жилось светлее",

– не без гордости сообщил артист под фото. На публикацию отреагировали по-разному.

В частности, некий подписчик отметил: "Молодец! Еще бы сиять концертами! Это было бы шедеврально!". На что Шаляпин сразу ответил:

"На большую сцену не протолкнуться – это очевидный факт! Я бы с утра до вечера вам пел с экранов, но там стена из обнаглевших, зажравшихся и всем надоевших "суперзвезд" без Грэмми, и редакторов, которые все заметное и опасное для междусобойчика быстро задвигают... уже даже на отсутствие рейтингов у музыкального вещания они плевали. Шоубизнес погружен в хаос, там нужно наводить порядок и провожать из эфира многих...".



Его слова не остались незамеченными. Кто-то поучительно заявил:

"Значит, не с теми спал, не с Копенкиной надо было, а с Пугачевой!"



Высказались и другие. Причем мнения по этому вопросу в большинстве совпали.

"Наступил Киркорову на пятки", "Молодец, Проша! Правду всю сказал Так и есть!", "Пробуйте все ходы и выходы... Женщины подождут",, "В этом нашем шоу-бИзе вот как "назначили" "певцов" и "изгоев", а таланты и способности – это дело 25-е!.. Даже Виталинка поет лучше, чем бузовы – поющие трусы!", – согласились фолловеры с Шаляпиным и посоветовали певцу "больше заниматься карьерой", для чего, по их мнению, у него все есть, а также "не отступать, переть напролом".

Некоторые продолжали восхищаться тем, как выглядит артист: "Очаровашка!", "Приятно смотреть", "Прохор, сияйте светлее и чаще! Благодарю, что Вы с нами", "Шик-блеск!", "Красиво сияешь", "Очень красивая улыбка", "Умный, хитрый, обаятельный!", "Сплошной позитив от Вас", "Ой затмил", "Я ослепла!..", "Прохор! Наш в будущем министр культуры России!", "Лучезарный наш".

При этом не удержалась от комментария и нынешняя дама сердца артиста. "Ты наш сияющий орел", – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Нашлись и те, кто упрекнул Шаляпина за слова о его основной миссии: "И все?", "А я думала, что основная миссия – это семья".

Прохор Шаляпин всегда в хорошем настроении, несмотря на частые неприятные слухи о нем и критику из-за его отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец старается не обращать внимание на это и поддерживает возлюбленную в непростое для нее время – против пианистки возбудили новое уголовное дело.

Однако, видно, любовнику бывшей жены Армена Джигарханяна есть о чем подумать...